Dấu ấn tuổi trẻ Công ty Điện lực Quảng Trị trong tháng thanh niên

Mang ánh sáng đến những đường quê

Ngay từ những ngày cuối tháng 2, kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ĐH Đảng các cấp và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3) đã được Ban chấp hành Đoàn PC Quảng Trị đã được ban hành. Trong đó, hàng loạt chương trình hành động đã được đề ra với mục tiêu thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn viên thanh niên ngành điện.

Tuổi trẻ PC Quảng Trị thi công công trình “Ánh sáng đường quê” ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Mở màn vào ngày 25.2, hơn 10 cán bộ công nhân viên trẻ của ngành điện Quảng Trị đã tham gia xây dựng công trình 1 km "Ánh sáng đường quê" cho người dân thôn Tân An (xã Vĩnh Giang, H.Vĩnh Linh). Với 20 bóng đèn năng lượng mặt trời, kinh phí bỏ ra là khoảng 35 triệu đồng từ nguồn quỹ Đoàn của công ty và chưa tính công lao động của những người thợ trẻ.

Hệ thống bóng đèn được sử dụng thắp sáng bằng năng lượng mặt trời ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tiếp đó, ngày 1.3, Đoàn cơ sở PC Quảng Trị phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Quảng Trị, Đoàn cơ sở Hải Quan Quảng Trị triển khai thi công công trình tuyến đường thanh niên "Sáng- xanh- sạch- đẹp- văn minh- an toàn" tại thôn Phương Hải (xã Hải Bình, H.Hải Lăng). Trong đó, đoàn viên, thanh niên PC Quảng Trị phụ trách thi công 1 km "Ánh sáng đường quê" gồm 20 bóng đèn mặt trời, cũng trị giá 35 triệu đồng.

Ngắm nhìn công trình đường quê sáng rực khi lên đèn, ông Khổng Yên, Bí thư chi bộ thôn Phương Hải cho biết công trình điện thắp sáng bằng năm lượng mặt trời này ý nghĩa là bởi ngoài làm cho quê hương ông ngày mỗi đẹp lên mà còn góp sức để địa phương sớm về đích "Nông thôn mới" kiểu mẫu trong năm 2025 này.

Nhiều tuyến đường quê được thắp sáng nhờ bàn tày tuổi trẻ PC Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Anh Thái Dương Nhật, Bí thư đoàn cơ sở PC Quảng Trị cho biết cũng có ý kiến cho rằng sao những người trẻ ở ngành điện Quảng Trị cứ đi theo lối mòn là làm "Ánh sáng đường quê" nhưng anh nghĩ khác. "Công trình ánh sáng đường quê mà chúng tôi đang dồn kinh phí, tâm sức để làm thật sự đúng với mong muốn của nhiều bà con ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng nông thôn. Hơn nữa, chúng tôi làm ngành điện mà, chúng tôi có chuyên môn nghiệp vụ về việc gì thì phát huy sở trường của anh em là quá tốt chứ sao", Nhật lý giải.

Tạo sân chơi cho trẻ em

Nhưng người trẻ ngành điện Quảng Trị không chỉ biết… "bắt đèn". Trong tháng thanh niên này, họ đã có một món quà khác, ý nghĩa không kém tặng trẻ em miền núi. Cụ thể, một công trình "Sân chơi cho em" đã được Đoàn thanh niên và Ban Nữ công PC Quảng Trị tặng cho các em học sinh và giáo viên Điểm trường Hướng Choa- Chênh Vênh (thuộc Trường mầm non xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa).

PC Quảng Trị tặng quà cho trẻ em điểm trường Hướng Choa- Chênh Vênh ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Với kinh phí 20 triệu đồng, bọn trẻ nơi vùng núi non này đã được trải nghiệm niềm vui trên những chiếc xích đu, bập bênh nhiều màu sắc khi đến lớp. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Phùng cho biết công trình sân chơi mà tuổi trẻ PC Quảng Trị trao tặng có ý nghĩa lớn với điểm trường lẻ vốn có rất nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất này. "Với món quà này, đầu tiên sẽ thỏa mãn nhu cầu vui chơi của các em học sinh. Thứ 2 nữa là góp phần nâng cáo chất lượng chăm sóc giáo dục cho trẻ mầm non", cô Nga nói.

Học trò điểm trường Hướng Choa- Chênh Vênh nay có khu vui chơi ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngày khánh thành công trình là một ngày vui. Chứng kiến nụ cười trong trẻo của lũ trẻ đen nhẻm, thích thú với sân chơi mới, hẳn những người trẻ của PC Quảng Trị cũng "nở nụ cười trong tim mình" vì biết rằng họ vừa làm thêm 1 phần việc giúp ích cho cộng đồng.