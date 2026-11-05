Đau bụng dưới kèm tiêu lỏng, nhập viện bác sĩ phát hiện hai vòi trứng đầy mủ phải cắt bỏ

Đau bụng dưới kèm tiêu lỏng, phát hiện ổ áp xe nguy hiểm

Cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng. Khi đến Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM chị P. đã mệt lả, da niêm mạc xanh xao, nhịp mạch tăng lên 122 lần/phút.

Qua thăm khám phụ khoa, các bác sĩ ghi nhận vùng phần phụ hai bên xuất hiện những khối viêm nề, di động hạn chế và gây đau khi thăm khám. Những dấu hiệu bất thường khiến ê-kíp điều trị phải khẩn trương đánh giá mức độ nhiễm trùng và nguy cơ biến chứng.

Người bệnh được xác định mắc áp xe phần phụ, tình trạng hình thành các ổ mủ liên quan đến vòi trứng, buồng trứng và có thể lan đến những mô xung quanh.

Hình ảnh nội soi cho thấy dịch mủ liên quan đến vòi trứng, buồng trứng

Đây là một trong những biến chứng nghiêm trọng của viêm vùng chậu. Khi nhiễm trùng tiến triển, các cơ quan sinh sản có thể bị viêm dính, biến dạng cấu trúc, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Đáng lo ngại, ổ áp xe nếu vỡ có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng của chị P., bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu), cùng ê-kíp đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật nội soi để xử trí các ổ nhiễm trùng vùng chậu.

Ca mổ 90 phút, xử trí khoảng 200 ml dịch mủ trong ổ bụng

Qua hệ thống camera nội soi, tình trạng tổn thương bên trong vùng chậu hiện rõ với nhiều khối viêm dính phức tạp. Các bác sĩ ghi nhận khoảng 200 ml dịch mủ đục từ các khối áp xe. Đáng chú ý, nhiều quai ruột bị viêm dính chặt vào vùng cùng đồ sau, tạo thành một khối dính phức tạp, khiến việc bóc tách và xử trí các ổ nhiễm trùng trở nên khó khăn.

BS.CKII Văn Phụng Thống tỉ mỉ bóc tách

Ở bên phải, vòi trứng ứ dịch mủ đục, dính chặt vào hố buồng trứng, tạo thành khối tổn thương kích thước khoảng 4 x 5 cm. Phần mô buồng trứng lành còn lại được ghi nhận chỉ khoảng 2 x 2 cm.

Tình trạng bên trái cũng nghiêm trọng không kém. Vòi trứng ứ mủ, tạo thành khối kích thước 5 x 6 cm, dính hoàn toàn vào cùng đồ và hố buồng trứng.

Không chỉ hai phần phụ, tử cung người bệnh cũng bị viêm nề, dễ chảy máu. Mặt sau tử cung có dấu hiệu lạc nội mạc tử cung, trong khi mặt trước xuất hiện một nhân xơ kích thước khoảng 3 x 4 cm.

Trước những tổn thương này, ê-kíp phẫu thuật phải đồng thời giải quyết nhiều vấn đề: kiểm soát ổ nhiễm trùng, gỡ dính các cơ quan trong vùng chậu và hạn chế tổn thương những mô lành xung quanh.

Các bác sĩ tiến hành hút dịch mủ, lấy mẫu cấy vi sinh để phục vụ lựa chọn kháng sinh phù hợp. Tiếp đó, ê-kíp cẩn thận bóc tách các quai ruột và những vị trí viêm dính phức tạp.

Do hai vòi trứng đã bị tổn thương nặng, ứ mủ và dính chặt vào các cấu trúc xung quanh, ê-kíp quyết định cắt bỏ phần vòi trứng tổn thương ở hai bên nhằm kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Trong cùng cuộc mổ, các bác sĩ cũng bóc tách nhân xơ tử cung kích thước 3 x 4 cm ở mặt trước đoạn thân eo tử cung. Sau khi xử trí các tổn thương, ổ bụng được rửa sạch và đặt dẫn lưu để theo dõi sau phẫu thuật. Sau khoảng 90 phút, ca phẫu thuật hoàn tất. Lượng máu mất trong mổ được kiểm soát, các ổ nhiễm trùng được xử trí.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe chị P. dần cải thiện. Những cơn đau bụng dữ dội không còn, bụng mềm trở lại. Người bệnh có thể ăn uống và đi lại nhẹ nhàng trước khi xuất viện.

Khi nào đau bụng dưới cần đi khám?

Theo bác sĩ, áp xe phần phụ là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng nhưng không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ nhiễm trùng, kích thước và đặc điểm ổ áp xe, tình trạng toàn thân cũng như khả năng đáp ứng với kháng sinh.

Ở những trường hợp tổn thương nặng, phẫu thuật có thể cần thiết để kiểm soát nguồn nhiễm trùng, hạn chế nguy cơ ổ áp xe vỡ và các biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, khi vòi trứng bị phá hủy nghiêm trọng, bác sĩ có thể phải cân nhắc cắt bỏ thay vì tiếp tục bảo tồn. Đây là quyết định cần được đánh giá thận trọng, bởi việc mất vòi trứng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai tự nhiên của người phụ nữ.

Sau điều trị áp xe phần phụ, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn tái khám và theo dõi các dấu hiệu bất thường như đau bụng tái diễn, sốt, rét run, bụng chướng hoặc vết mổ sưng đỏ, rỉ dịch.

Từ trường hợp chị P., bác sĩ lưu ý, đau bụng dưới không phải lúc nào cũng xuất phát từ rối loạn tiêu hóa hay những vấn đề phụ khoa thông thường. Đặc biệt, nếu cơn đau kéo dài, tăng dần hoặc kèm theo sốt, mệt lả, khí hư bất thường, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám. Phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp kiểm soát nhiễm trùng mà còn tăng cơ hội bảo tồn các cơ quan sinh sản, tránh những can thiệp phức tạp khi bệnh đã chuyển nặng.