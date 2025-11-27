Đau bụng kéo dài, không ngờ phát hiện ‘que tăm’ nằm sâu trong vòi trứng

Chị M. từng đặt vòng tránh thai TCu380A suốt 16 năm tại cơ sở y tế địa phương và đã tháo vòng cách đây sáu năm để dự định mang thai thêm. Bác sĩ khi ấy khẳng định đã lấy được vòng. Không còn thấy dây vòng, chị tin rằng mọi việc đã ổn. Nhưng 6 năm trôi qua, một dị vật vẫn lặng lẽ nằm lại đâu đó trong cơ thể chị, không một dấu hiệu rõ ràng cho đến khi nó gây ra ổ áp xe lớn vùng chậu.

Vật thể hình que dài gần 3 cm nằm trong vòi trứng phải

Trong đợt sốt kéo dài khoảng một tháng trước khi nhập viện, chị M được chẩn đoán áp xe phần phụ phải. Tuy nhiên, điều khiến gia đình chị phải chuyển lên Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ), chính là chi tiết "dị vật nhỏ" xuất hiện trên phim siêu âm.

Tại đây, kết quả thăm khám và cận lâm sàng hé lộ bức tranh bệnh lý đáng lo ngại hơn khối viêm 6 x 5 cm cạnh tử cung phải và trên CT Scan, một vật thể hình que dài gần 3 cm nằm trong vòi trứng phải - dị vật nhiều khả năng chính là "thủ phạm" gây viêm nhiễm âm thầm suốt nhiều năm.

Ca phẫu thuật mở bụng thám sát do BS-CKII Lê Chí Công - Trưởng khoa Khám Sản - Phụ khoa Bệnh viện Quốc tế Phương Châu - trực tiếp thực hiện đã giải đáp trọn vẹn câu hỏi lớn nhất của bệnh nhân. Trong ổ bụng, ống dẫn trứng phải dính chặt vào mạc nối, bao quanh là tổ chức viêm và dịch mủ.

Ê-kíp bác sĩ trong quá trình phẫu thuật mở bụng thám sát lấy dị vật cho bệnh nhân ẢNH: BVPC

Khi mở ống dẫn trứng, ê-kíp phát hiện một vật thể dài 2.5 cm, cứng, nhọn… với hình dáng rất giống một chiếc que tăm. Dị vật nằm trọn trong lòng vòi trứng, gây viêm lan tỏa và hình thành ổ áp xe lớn. Không ai có thể xác định nó đi vào cơ thể bằng cách nào và từ bao giờ.

May mắn, bệnh nhân hồi phục tốt sau ca mổ, hoàn toàn hết sốt và xuất viện sau bốn ngày.

Dị vật vùng chậu hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm

Theo BS-CKII Lê Chí Công và BS. Nguyễn Lê Hoàng Dung (Bệnh viện Quốc tế Phương Châu), dị vật vùng chậu là một trong những tình huống hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm trong sản phụ khoa. Dị vật sắc - nhọn - không vô trùng nếu tồn tại lâu ngày có thể gây viêm dính, áp xe, hoặc thậm chí làm thủng và tổn thương các cơ quan lân cận như vòi trứng, bàng quang và ruột. Những tổn thương này không chỉ nguy hiểm tính mạng mà còn làm suy giảm khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Dị vật hình que nằm trong vòi trứng phải ẢNH: BVPC

Các bác sĩ cảnh báo: Bất kỳ triệu chứng nào như: đau bụng âm ỉ kéo dài, sốt từng cơn, khí hư bất thường hoặc chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân đều cần được thăm khám sớm. Và trong các trường hợp nghi ngờ vòng tránh thai hoặc dị vật lạc chỗ, phẫu thuật không chỉ là biện pháp điều trị mà nhiều khi là cách duy nhất để xác định chính xác nguyên nhân, ngăn chặn biến chứng nguy hiểm.