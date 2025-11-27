Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Tin hay y tế

Đau bụng kéo dài, không ngờ phát hiện ‘que tăm’ nằm sâu trong vòi trứng

Nguồn: BV Phương Nam
Nguồn: BV Phương Nam
27/11/2025 10:18 GMT+7

Những cơn đau âm ỉ vùng hạ vị kéo dài cả tháng trời, khí hư đục và mùi hôi ngày một nặng, kèm những cơn sốt bất chợt… Ban đầu, chị T.T.M (42 tuổi, Cà Mau) nghĩ đó chỉ là viêm nhiễm phụ khoa đơn giản nhưng hình ảnh siêu âm khiến chị M. vô cùng bất ngờ.

Chị M. từng đặt vòng tránh thai TCu380A suốt 16 năm tại cơ sở y tế địa phương và đã tháo vòng cách đây sáu năm để dự định mang thai thêm. Bác sĩ khi ấy khẳng định đã lấy được vòng. Không còn thấy dây vòng, chị tin rằng mọi việc đã ổn. Nhưng 6 năm trôi qua, một dị vật vẫn lặng lẽ nằm lại đâu đó trong cơ thể chị, không một dấu hiệu rõ ràng cho đến khi nó gây ra ổ áp xe lớn vùng chậu.

Vật thể hình que dài gần 3 cm nằm trong vòi trứng phải

Trong đợt sốt kéo dài khoảng một tháng trước khi nhập viện, chị M được chẩn đoán áp xe phần phụ phải. Tuy nhiên, điều khiến gia đình chị phải chuyển lên Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ), chính là chi tiết "dị vật nhỏ" xuất hiện trên phim siêu âm.

Tại đây, kết quả thăm khám và cận lâm sàng hé lộ bức tranh bệnh lý đáng lo ngại hơn khối viêm 6 x 5 cm cạnh tử cung phải và trên CT Scan, một vật thể hình que dài gần 3 cm nằm trong vòi trứng phải - dị vật nhiều khả năng chính là "thủ phạm" gây viêm nhiễm âm thầm suốt nhiều năm.

Ca phẫu thuật mở bụng thám sát do BS-CKII Lê Chí Công - Trưởng khoa Khám Sản - Phụ khoa Bệnh viện Quốc tế Phương Châu - trực tiếp thực hiện đã giải đáp trọn vẹn câu hỏi lớn nhất của bệnh nhân. Trong ổ bụng, ống dẫn trứng phải dính chặt vào mạc nối, bao quanh là tổ chức viêm và dịch mủ.

Đau bụng kéo dài, không ngờ phát hiện ‘que tăm’ nằm sâu trong vòi trứng- Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ trong quá trình phẫu thuật mở bụng thám sát lấy dị vật cho bệnh nhân

ẢNH: BVPC

Khi mở ống dẫn trứng, ê-kíp phát hiện một vật thể dài 2.5 cm, cứng, nhọn… với hình dáng rất giống một chiếc que tăm. Dị vật nằm trọn trong lòng vòi trứng, gây viêm lan tỏa và hình thành ổ áp xe lớn. Không ai có thể xác định nó đi vào cơ thể bằng cách nào và từ bao giờ.

May mắn, bệnh nhân hồi phục tốt sau ca mổ, hoàn toàn hết sốt và xuất viện sau bốn ngày.

Dị vật vùng chậu hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm

Theo BS-CKII Lê Chí Công và BS. Nguyễn Lê Hoàng Dung (Bệnh viện Quốc tế Phương Châu), dị vật vùng chậu là một trong những tình huống hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm trong sản phụ khoa. Dị vật sắc - nhọn - không vô trùng nếu tồn tại lâu ngày có thể gây viêm dính, áp xe, hoặc thậm chí làm thủng và tổn thương các cơ quan lân cận như vòi trứng, bàng quang và ruột. Những tổn thương này không chỉ nguy hiểm tính mạng mà còn làm suy giảm khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Đau bụng kéo dài, không ngờ phát hiện ‘que tăm’ nằm sâu trong vòi trứng- Ảnh 2.

Dị vật hình que nằm trong vòi trứng phải

ẢNH: BVPC

Các bác sĩ cảnh báo: Bất kỳ triệu chứng nào như: đau bụng âm ỉ kéo dài, sốt từng cơn, khí hư bất thường hoặc chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân đều cần được thăm khám sớm. Và trong các trường hợp nghi ngờ vòng tránh thai hoặc dị vật lạc chỗ, phẫu thuật không chỉ là biện pháp điều trị mà nhiều khi là cách duy nhất để xác định chính xác nguyên nhân, ngăn chặn biến chứng nguy hiểm.

Trung tâm Phụ - Nhũ TĐYT Phương Châu với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, triển khai đồng bộ tại 4 bệnh viện: Cần Thơ, Sa Đéc, Sóc Trăng và TP.HCM cùng trang thiết bị hiện đại và hệ thống hội chẩn liên viện. Nhờ đó, dù khách hàng thăm khám tại bất kỳ cơ sở nào cũng đều được các chuyên gia hàng đầu của Tập đoàn trực tiếp tham gia đánh giá, tư vấn và điều trị, đảm bảo chất lượng thống nhất trên toàn hệ thống.

Tìm hiểu thêm trên website: TRUNG TÂM PHỤ NHŨ PHƯƠNG CHÂU hoặc Fanpage: Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

Tổng đài: 1900 5454 66

Khám phá thêm chủ đề

que vòi trứng Bệnh viện Phương Nam Áp xe bệnh viện quốc tế phương châu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận