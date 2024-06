Đau bụng, nôn ói trước giờ thi văn lớp 10

Phụ huynh sốt ruột đợi con làm bài thi văn sáng nay, 6.6 THÚY HẰNG

Sáng nay, 6.6, hơn 98.000 thí sinh ở TP.HCM thi văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tại điểm thi Trường THCS Lý Phong, Q.5, một nữ sinh được người nhà đưa đến điểm thi trong trạng thái khá mỏi mệt.

Từ lúc chuông reo báo hiệu giờ làm bài cho tới 10 giờ - giờ kết thúc làm bài thi văn, ngoài cổng trường thi, cha của nữ sinh đứng ngồi không yên. Anh không rời vị trí đứng của mình - kế bên chiếc xe máy, để trong trường hợp con cần sự hỗ trợ, anh sẽ có mặt ngay. Mắt liên tục nhìn vào phía sau cánh cổng trường, người cha không ngừng cầu mong con sẽ mạnh khỏe, làm bài thi thật tốt.

10 giờ 10 phút, khi cổng trường thi mở, các thí sinh ùa ra sau khi kết thúc giờ làm bài, thấy con gái mình bước ra an toàn, người cha này mới thở phào nhẹ nhõm.

3 lần cùng con thi lớp 10, mẹ vẫn không bớt lo

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thầy Trần Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Phong, Q.5 cho biết sáng nay, điểm thi của nhà trường với 27 phòng thi, công tác tổ chức thi tốt, suôn sẻ, không gặp vấn đề nào phát sinh. Có một thí sinh tên B.X, học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Phong có gặp đôi chút vấn đề về sức khỏe trong đêm qua khi bạn bị đau bụng, nôn ói nhiều lần. Lúc 1 giờ sáng nay (6.6), bạn được gia đình đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cho thuốc uống và sáng nay, nữ sinh này vẫn có mặt tại điểm thi từ sớm. Theo thầy Tài, đây là nữ sinh có lực học rất tốt trong khối 9 của trường, bạn cũng là học sinh giỏi cấp thành phố.

"Bộ phận y tế của điểm thi hỗ trợ B.X, để cháu được nằm nghỉ ngơi, tới đúng giờ thi văn, bộ phận y tế hỗ trợ đưa cháu tới phòng thi, tuân thủ quy định làm bài thi. Sức khỏe của cháu ổn định trong suốt thời gian làm bài. Gia đình đã đón cháu về, cho cháu nghỉ ngơi để tiếp tục thi tiếp vào buổi chiều", thầy Trần Tấn Tài cho hay.

Thầy Tài khuyên phụ huynh, học sinh chú ý vấn đề ăn uống, an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày diễn ra thi tuyển sinh vào lớp 10 THÚY HẰNG

Thầy Trần Tấn Tài cũng khuyên phụ huynh, học sinh lưu ý vấn đề dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho các thí sinh trong những ngày diễn ra thi lớp 10. Các bữa ăn cho các thí sinh cần đảm bảo đủ chất, đủ lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc hỗ trợ đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2024-2025 trên địa bàn TP.HCM.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm học 2024-2025, Sở An toàn thực phẩm đề nghị UBND TP.Thủ Đức và quận/huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin; hướng dẫn cách lựa chọn thực phẩm an toàn đảm bảo an toàn; đặc biệt chú trọng đối tượng là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn, hàng rong phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các khu vực xung quanh điểm thi, cụm thi, chấm thi.

Sở An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng rong, quán ăn phục vụ thí sinh tại các điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi, cụm thi lớp 10...