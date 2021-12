Dấu chân thiện nguyện của những người thợ lọc dầu BSR

Với ý niệm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, thắp sáng những ước mơ học tập, chăm lo sức khỏe nhân dân, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch tại nhiều nơi trên cả nước.

Những bước chân không mỏi từ Tây Bắc…

Từ đèo Khau Phạ, xuôi theo quốc lộ 32 khoảng hơn 30 km, đi qua những rừng thông, những con dốc đứng ẩn hiện trong mây trắng là đến xã Dế Xu Phình. Nếu Mù Căng Chải là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái thì xã Dế Xu Phình là một trong những xã hẻo lánh nhất của huyện này.

Bảy tháng là khoảng thời gian để BSR xây dựng một ngôi trường mầm non mang tên Sao Mai tại nơi xa xôi, hẻo lánh này. Nguyên bản Trường mầm non Sao Mai được tách ra từ Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Dế Xu Phình. Trường có tổng số 275 học sinh, cơ sở vật chất thiếu thốn, toàn bộ các phòng học là nhà tạm. Năm 2021, được sự chấp thuận của Petrovietnam, BSR đã tài trợ 5 tỉ đồng để xây dựng lại trường.

Ngày 29.11.2021, Trường mầm non Sao Mai được khánh thành, mang theo niềm vui, hân hoan của các cô giáo và các em học sinh mẫu giáo ở Dế Xu Phình. Ông Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BSR: “Với cơ sở vật chất mới sẽ nâng cao chất lượng giáo dục của huyện, cô và trò trường Sao Mai sẽ có thêm điều kiện dạy và học tập, các cháu có điều kiện vui chơi, sinh hoạt, giúp trẻ phát triển đầy đủ về thể chất, trí tuệ để sau này trở thành những công dân ưu tú”.

…đến Quảng Trị vùng đất với nhiều ký ức đau thương

Những ngày cuối năm 2021, BSR đã tổ chức lễ khánh thành Trường mầm non xã Triệu Trung (H.Triệu Phong) với tổng kinh phí 4 tỉ đồng. Công trình gồm các hạng mục nhà 2 tầng dân dụng, thuộc cấp 3, diện tích xây dựng trên 700 m2, 4 phòng học, 1 phòng đa chức năng, 1 phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ,… theo đúng quy cách và chuẩn quốc gia.





“Đây là một cách những người thợ lọc dầu chúng tôi tri ân những mảnh đất anh hùng, chịu nhiều đau thương trong chiến tranh. Chúng tôi hy vọng các công trình trường học do BSR tài trợ khi đưa vào sử dụng sẽ được các thầy cô sử dụng hết công năng, giúp điều kiện học tập của các cháu học sinh tốt hơn, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tại các địa phương”, ông Trần Đoàn Thịnh, Phó tổng giám đốc BSR chia sẻ khi nói về các công trình này.

… và về với Quảng Ngãi trăm mến ngàn thương

Hơn 60 năm sau cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, những người thợ lọc dầu Dung Quất bằng nhiều sự tri ân khác nhau, đã xây dựng tại nơi đây một trường mầm non nhằm góp sức cho sự nghiệp giáo dục tại Trà Bồng. Trường mầm non Hoa Sen được xây dựng tại thị trấn Trà Xuân với kinh phí 5 tỉ đồng do BSR tài trợ. Công trình gồm 2 tầng, 4 phòng học với khu vệ sinh khép kín, tổng diện tích xây dựng trên 312m2. Công trình được khởi công vào tháng 3.2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp năm học mới 2021 - 2022.

Ngoài công trình Trường Mần non Hoa Sen, BSR cũng đã tài trợ xây dựng Trường mẫu giáo xã Bình Chương, huyện Bình Sơn với kinh phí 4,5 tỉ đồng. Cũng trong năm 2021, BSR đã đồng hành với các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các chương trình an sinh xã hội về giáo dục, y tế, hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tết vì người nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách,…

… đến Tây Nguyên lộng gió

Rời miền Trung, vết chân người thợ lọc dầu BSR lại in dấu trên những con đường mịt mù đất đỏ của Tây Nguyên lộng gió. Xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk là nơi được chọn để BSR xây dựng một ngôi trường tiểu học. Đây là một vùng đất khó khăn, có tỉ lệ lớn là những gia đình nghèo, cận nghèo. Trường Tiểu học Ngô Gia Tự do BSR tài trợ được xây dựng hoàn toàn mới với nhà 2 tầng, diện tích 456 m2, xây kiên cố, bao gồm 6 phòng học. Thầy Hoàng Ngọc Thanh, Hiệu trường Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, cho biết nhà trường có 9 lớp học với 453 học sinh. Học sinh nhà trường chủ yếu là người dân tộc thiểu số với khoảng 73% sĩ số toàn trường. Công trình mới này sẽ giúp cho việc dạy học của trường bớt khó khăn, các em có điều kiện học tập tốt hơn nhiều so với trước đây.

Năm 2021, vết chân của những người thợ lọc dầu in dấu từ Tây Bắc, đến cả cao nguyên lộng gió. Họ đã xây dựng những công trình an sinh xã hội về giáo dục và y tế nhằm thắp sáng ước mơ học tập của học sinh vùng khó khăn và tạo ra cơ sở vật chất tốt hơn để chăm lo sức khoẻ cho người dân.