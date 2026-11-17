Không ít người cho rằng đây là biểu hiện bình thường của quá trình lão hóa nên thường tự chịu đựng hoặc tìm cách giảm đau tạm thời. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, tái diễn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh cần chú ý đến nguy cơ thoái hóa khớp gối.

Theo ThS-BS Trần Nhựt Minh, thoái hóa khớp là tình trạng biến đổi cấu trúc khớp theo thời gian. Sụn khớp có vai trò bao phủ đầu xương, giúp các bề mặt khớp vận động trơn tru và giảm ma sát. Khi sụn bị tổn thương, các cấu trúc khác như xương dưới sụn và mô quanh khớp cũng có thể bị ảnh hưởng, gây đau nhức và hạn chế vận động.

Khớp gối là vị trí thường chịu ảnh hưởng do phải nâng đỡ trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết hoạt động hằng ngày. Tuổi tác, thừa cân, tiền sử chấn thương và thói quen vận động có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện hoặc tiến triển các vấn đề tại khớp.

Biểu hiện thường gặp của thoái hóa khớp gối là đau khi đi lại, lên xuống cầu thang hoặc cũng bị cứng khớp sau khi thức dậy hoặc sau thời gian ít vận động. Khi tình trạng tiến triển, khả năng co duỗi gối giảm và sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn hơn.

Người bệnh không nên tự chẩn đoán chỉ dựa vào triệu chứng hoặc kết quả chụp X-quang. Thăm khám giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Bác sĩ Minh tại phòng khám

Ít vận động kéo dài có thể khiến cơ quanh khớp suy yếu, làm giảm khả năng nâng đỡ. Những hình thức vận động phù hợp như đi bộ trên địa hình bằng phẳng, đạp xe nhẹ hoặc tập dưới nước có thể được cân nhắc tùy tình trạng mỗi người.

Chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất và duy trì thói quen vận động đều đặn cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe cơ xương khớp. Người bệnh cần điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp, tránh cố tập khi cơn đau tăng rõ rệt.

Khi đau gối, nhiều người tự mua thuốc giảm đau hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng mà chưa xác định nguyên nhân. Việc dùng thuốc không phù hợp có thể gây tác dụng phụ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.

Người bệnh nên thăm khám nếu đau kéo dài, tái diễn hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trường hợp khớp sưng nóng đỏ, đau dữ dội hoặc đột ngột không thể chịu lực cần được kiểm tra y tế kịp thời.

Chủ động chăm sóc khớp gối từ sớm, duy trì vận động phù hợp và phát hiện bất thường kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ khả năng đi lại, hạn chế ảnh hưởng của bệnh lý cơ xương khớp đến chất lượng cuộc sống.