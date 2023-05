Đau đầu nhiều năm, đi khám phát hiện khối u màng não to hơn quả trứng

Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết bệnh nhân đã có triệu chứng trên kéo dài nhiều năm. Khởi đầu bệnh nhân chỉ đau đầu, mệt mỏi, đi khám được cho dùng thuốc bớt đau, về nhà nghỉ ngơi. Lần này bệnh nhân không chỉ đau đầu, mà còn thấy mệt yếu nửa người bên trái, lừ đừ, tiếp xúc kém. Bệnh nhân đã đi điều trị tại một số bệnh viện khác nhưng không cải thiện nên đến khám tại Bệnh viện Trưng Vương.

Ngày 26.5, BSCK2 Nguyễn Hiền Nhân (chuyên khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trưng Vương) cho biết qua thăm khám, ghi nhận bệnh nhân đau đầu và yếu nửa người bên trái. Kết quả chẩn đoán phát hiện u màng não lớn vùng thái dương bên phải, có nhiều mạch máu nuôi u.

Bệnh nhân sau đó được làm xét nghiệm tiền phẫu để lên kế hoạch phẫu thuật lấy u. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lý mạch vành nên phải được hội chẩn trở lại bởi các bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đánh giá khối u màng não có quá nhiều mạch máu nuôi nên phải hội ý với bác sĩ chuyên khoa Can thiệp nội mạch (DSA). Việc tắc mạch nuôi u để hạn chế máu chảy khi phẫu thuật đã được tiến hành.

Bệnh nhân sau đó đã được phẫu thuật lấy toàn bộ khối u. Sau 9 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tỉnh táo, hết yếu liệt, sinh hoạt bình thường.

Ảnh chụp X-quang phát hiện khối u màng não BSCC

BSCK2 Nguyễn Hiền Nhân cho biết, u màng não thông thường là u lành tính, chiếm tỷ lệ khoảng từ 14,3% đến 19% u nguyên phát trong sọ. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở tuổi 45; tỷ lệ nữ cao hơn nam. U màng não xảy ra ở trẻ nhỏ và thiếu niên chiếm khoảng 1,5% (thường từ 10 đến 20 tuổi). U màng não lành tính thường có tốc độ phát triển chậm, kéo dài trong nhiều năm. Chính vì thế khi có triệu chứng đau đầu kéo dài thì người bệnh nên đi khám ở những bệnh viện có khả năng chẩn đoán được các khối u não, và cũng nên miêu tả rõ tỉnh trạng bệnh lý của mình để bác sĩ có hướng xử trí hợp lý.

Đa số là u màng não lành tính đều tiên lượng tốt sau khi phẫu thuật lấy toàn bộ u. Tuy nhiên việc phát hiện và can thiệp sớm sẽ giúp ca phẫu thuật đơn giản hơn nhiều, do với những trường hợp để kéo dài khiến khối u to và hệ thống mạch máu nuôi u đã phát triển phức tạp.

"Ở ca bệnh trên, khối u rất to do bệnh nhân bệnh kéo dài mà không được phát hiện. Chính vì thế khi mổ, ê kíp phải cần sự phối hợp của bác sĩ can thiệp nội mạch, làm tắc các mạch máu nuôi chằng chịt trước khi lấy u. Điều này giúp ca phẫu thuật an toàn và tỷ lệ thành công cao hơn", bác sĩ Nhân cho hay.