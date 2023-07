Đau đầu, nôn ói, chán ăn, đến bệnh viện phát hiện vỡ dị dạng mạch máu não

Ngày 22.7, tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp cấp cứu thành công bé gái 12 tuổi bị vỡ dị dạng mạch máu não, búi dị dạng phức tạp, nguy hiểm.

Trường hợp may mắn nêu trên là bé H.H.X.A (12 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), nhập viện trong tình trạng đau đầu nhiều và yếu nửa người trái.

Sau can thiệp và chăm sóc tích cực khoảng 1 tuần, sức khỏe bé A. đã ổn định BVCC

Trước khi đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, bé A. có triệu chứng nhức đầu, nôn ói, chán ăn, gia đình đưa đến cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán, theo dõi bệnh về tiêu hóa.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm, bé nôn ói và nhức đầu nhiều hơn nên gia đình chuyển đến một bệnh viện tại TP.Cần Thơ điều trị. Tại đây, bác sĩ cho biết bé có bệnh lý liên quan đến não, chứ không phải về đường tiêu hóa. Ngay sau đó, gia đình xin chuyển bé đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Bé A. vào viện đã bị xuất huyết não do vỡ dị dạng thông động tĩnh não (AVM) và có túi giả phình lớn (kích thước 3x3 mm) trong búi dị dạng, tình trạng rất nguy hiểm. May mắn, ê kíp bác sĩ đã can thiệp thành công, giảm lưu lượng của dị dạng và đặc biệt là tắc được túi giả phình cho bé.

Sau can thiệp và chăm sóc tích cực khoảng 1 tuần, sức khỏe bé ổn định, chỉ còn yếu nhẹ chân trái, tiếp tục tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.

Bé A. vỡ dị dạng mạch máu não, búi dị dạng phức tạp, nguy hiểm BVCC

Bác sĩ Ngô Minh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết búi dị dạng mạch máu của bé A. đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, cần chụp DSA mạch máu não sau vài tháng để đánh giá tình trạng của ổ dị dạng. Nếu cần thiết sẽ can thiệp lần 2 hoặc bắn tia gamma để triệt tiêu búi dị dạng.

Theo bác sĩ Tuấn, đa số các trường hợp dị dạng mạch máu não thường không có triệu chứng hoặc có triệu chứng không điển hình khi chưa vỡ, như đau đầu, co giật, động kinh… dễ bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác. Đối với trường hợp ổ dị dạng đã vỡ gây xuất huyết não, bệnh nhân sẽ có triệu chứng điển hình là đau đầu dữ dội, yếu liệt tay, chân, thậm chí lơ mơ, hôn mê, nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, khi có các triệu chứng bất thường như đau đầu, co giật, động kinh… cần chủ động đến các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị CT hoặc MRI để phát hiện sớm bệnh lý.