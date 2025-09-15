Đau đầu triền miên cả tháng, người trẻ phát hiện ổ nấm ‘ẩn mình’ trong xoang bướm

CT xoang tiết lộ nguyên do đau đầu dai dẳng

Cứ mỗi khi trời về chiều, cơn đau đầu bắt đầu âm ỉ, kéo dài liên tục khiến anh T.L (sinh năm 1992, tại TP.HCM) mệt mỏi, mất tập trung, công việc và sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Suốt hơn một tháng qua, anh đã tìm đến nhiều cơ sở y tế và điều trị bằng thuốc, nhưng tình trạng vẫn không hề thuyên giảm.

Bước ngoặt đến khi anh tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Tại đây, anh T.L được Ths.BS.CKII Nguyễn Trương Khương – Giám đốc Chuyên môn – Trưởng khoa Tai Mũi Họng trực tiếp thăm khám và tiến hành nội soi Tai Mũi Họng. Kết quả ban đầu không cho thấy bất thường ở hốc mũi. Tuy nhiên, film chụp CT mũi xoang đã "vạch trần" thủ phạm ẩn mình: Khu vực xoang bướm của người bệnh có nhiều vùng mờ trắng, không đều – dấu hiệu của ổ nấm.

Bác sĩ thăm khám ban đầu cho người bệnh

Theo bác sĩ Khương, viêm xoang do nấm là một dạng đặc biệt và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nấm có thể phá hủy thành xoang và xâm nhập vào các cơ quan lân cận, gây mờ mắt, thậm chí mù vĩnh viễn. Nguy hiểm hơn, khi nấm lan tới hộp sọ, người bệnh có thể đối mặt với viêm màng não, tổn thương thần kinh, xuất huyết ồ ạt, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, các dấu hiệu trên film CT để chẩn đoán nấm ở vùng xoang khá khó nhận biết, bác sĩ Tai Mũi Họng cần phải có chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn để chẩn đoán, đó là lý do vì sao ở bệnh viện trước đây người bệnh thăm khám không tìm ra đúng nguyên nhân và người bệnh được điều trị bằng phương pháp không phù hợp nên triệu chứng không thuyên giảm.

Hồi phục chỉ sau 1 ngày

Sau khi phát hiện ổ nấm, anh T.L được chỉ định phẫu thuật nội soi mở xoang bướm ngay trong buổi chiều cùng ngày. Ca phẫu thuật do Ths.BS.CKII Nguyễn Trương Khương trực tiếp thực hiện, kéo dài khoảng 1 giờ. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ tiến hành mở rộng lỗ thông xoang bướm, hút sạch toàn bộ ổ nấm bên trong và bơm rửa xoang bằng dung dịch nước muối sinh lý kết hợp betadine pha loãng nhằm làm sạch hoàn toàn vùng viêm nhiễm.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật hút sạch ổ nấm bên trong xoang bướm ẢNH: BVCC

Người bệnh hồi phục nhanh chóng. Chỉ 1 ngày sau phẫu thuật, anh T.L không còn những cơn đau đầu, sức khỏe cũng dần ổn định và sinh hoạt trở lại bình thường.

Người bệnh hồi phục chỉ sau 1 ngày phẫu thuật ẢNH: BVCC

Anh T.L chia sẻ thêm: Người trẻ hiện nay – đặc biệt là nhân viên văn phòng như mình rất dễ gặp phải các bệnh lý về mũi xoang vì phải ngồi làm việc trong phòng máy lạnh, lâu ngày gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Mình cũng đã uống thuốc trước đó nhưng không cải thiện, nên đi khám và được chỉ định phẫu thuật điều trị. Vì vậy, nếu mọi người thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và được các bác sĩ đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Lời khuyên cho bạn đọc

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, viêm xoang bướm – đặc biệt là do nấm – thường không có triệu chứng điển hình như chảy mũi, nghẹt mũi hay không ngửi được mùi. Người bệnh chủ yếu chỉ cảm thấy đau đầu âm ỉ, đôi khi đau sâu trong hốc mắt, vùng trán hoặc quanh đầu, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Nội soi Tai Mũi Họng thường không phát hiện được tổn thương và chỉ có thể xác định chính xác qua chụp CT xoang với hình ảnh đặc trưng là những vùng mờ không đồng nhất.

Bác sĩ Khương nhấn mạnh thêm: "Với các trường hợp đau đầu kéo dài, điều trị bằng thuốc nhiều tuần nhưng không cải thiện, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan. Hãy đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm".

Khoa Tai – Mũi – Họng: Chăm sóc trọn vẹn sức khỏe đường hô hấp và thính giác

Khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, ứng dụng hệ thống nội soi và thiết bị hiện đại trong chẩn đoán – điều trị. Khoa chuyên khám và điều trị các bệnh lý tai, mũi, họng, thanh quản như: viêm xoang, viêm tai giữa, polyp mũi, viêm amidan, ngủ ngáy – ngưng thở khi ngủ, rối loạn giọng nói…

Điểm nổi bật là các kỹ thuật phẫu thuật nội soi ít xâm lấn: nội soi mũi xoang, cắt amidan bằng Coblator, vá nhĩ, lấy dị vật tai – mũi – họng, phẫu thuật u vùng họng – cổ; kết hợp cùng tầm soát ung thư hầu, vòm họng, thanh quản. Nhờ đó, người bệnh giảm đau sau mổ, phục hồi nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.

Với phương châm "Chẩn đoán chính xác – Điều trị toàn diện", Khoa Tai – Mũi – Họng cam kết mang đến giải pháp an toàn, hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện hô hấp, giấc ngủ và chất lượng cuộc sống.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN Địa chỉ: 88 Đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh (cũ), TP.HCM

Hotline: 18006767

Fanpage: https://www.facebook.com/BenhVienDaKhoaQuocTeNamSaiGon

Website: https://benhviennamsaigon.com/



