Đậu dưới lòng đường Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ bị CSGT phạt: Phạt nhưng vẫn vi phạm

Tối 17.11, Đội CSGT - TT Công an Q.1 (Công an TP.HCM) phối hợp Công an P.Bến Nghé thực hiện chuyên đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi (Q.1).

Dù là chuyên đề được thực hiện thường xuyên nhưng theo CSGT, vẫn còn rất nhiều người dân vi phạm, đậu xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông trên đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi.

Trong tối qua, CSGT đã lập biên bản 22 trường hợp vi phạm lỗi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị với mức phạt từ 200.000 - 300.000 đồng (xe máy). Trước đó, tối 16.11, CSGT cũng lập biên bản 52 trường hợp vi phạm cùng lỗi này trên địa bàn.

Theo chỉ huy đội CSGT - TT Công an Q.1, Phố đi bộ Nguyễn Huệ thoáng mát nên buổi tối có rất đông người dân đến vui chơi, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ. Nhưng vẫn còn nhiều người không gửi xe ở bãi mà đậu xe ngay ở lòng đường để hóng gió, thậm chí khóa cổ xe dựng dưới lòng đường để vào trong đi bộ hoặc ngồi ghế đá.





"Khi CSGT xử phạt ở chiều đi bên này, nhiều người vội chạy xe qua chiều đi bên kia và ngược lại. Dù thực hiện thường xuyên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng ý thức người dân về luật vẫn là quan trọng nhất. Mỗi tối vừa ra đến nơi là CSGT lập biên bản liên tục vì nhiều xe vi phạm", chỉ huy đội cho hay.

Theo ghi nhận, nhiều trường hợp vi phạm giải thích lý do dừng, đỗ xe dưới lòng đường ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ là do: không biết luật (dù trình được GPLX), không biết quy định này, không tìm được chỗ gửi xe hoặc chỉ tranh thủ vào hóng gió,...

Trong lúc thực hiện chuyên đề, CSGT - TT Công an Q.1 cũng đưa một số xe vi phạm về trụ sở để giải quyết vì người điều khiển không mang theo cà vẹt xe hoặc tại thời điểm phát hiện lỗi vi phạm xe vắng chủ.