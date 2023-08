Đấu giá biển số xe: Hacker tấn công thì xử lý thế nào?

Ngày 22.8, phiên đấu giá biển số xe lần thứ nhất sẽ diễn ra, với 11 biển số xe của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được đưa ra đấu giá.



Do phiên đấu giá dưới hình thức trực tuyến, nhiều người băn khoăn về tình huống nếu không may xảy ra sự cố về đường truyền dẫn tới gián đoạn phiên đấu giá, quyền lợi của người đấu giá sẽ giải quyết thế nào.

Trong phiên đầu tiên, 11 biển số xe của 10 tỉnh, thành phố sẽ được đưa ra đấu giá (ảnh minh họa) TUYẾN PHAN

Sẽ đấu giá lại nếu xảy ra lỗi kỹ thuật

Lường trước tình huống trên, trong quy chế đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị được Bộ Công an ký hợp đồng tổ chức đấu giá biển số xe ô tô, đã dành riêng một điều khoản để quy định về cách xử lý khi có trường hợp phát sinh của trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Theo đó, cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ bị dừng và được tổ chức lại nếu xảy ra lỗi kỹ thuật của trang thông tin đấu giá trực tuyến khiến cho người tham gia đấu giá không thể trả giá được; trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận; ghi nhận sai thời gian trả giá; cuộc đấu giá không bắt đầu được.

Việc dừng cuộc đấu giá được ghi nhận bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đấu giá viên và cán bộ giám sát đấu giá.

Sau khi lỗi hệ thống được khắc phục, cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được tổ chức lại. Công ty sẽ thông báo cho những người đã tham gia đấu giá thời gian tổ chức lại cuộc đấu giá. Trong trường hợp này, người tham gia đấu giá sẽ trả giá lại từ đầu.

Một tình huống khác, đó là trường hợp không thể truy cập trang thông tin đấu giá trực tuyến trong quá trình đăng ký tham gia đấu giá, trả giá. Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam hướng dẫn người tham gia đấu giá cần thông báo cho công ty ngay lập tức để có hướng xử lý.

Ngoài nguyên nhân do lỗi kỹ thuật, cuộc đấu giá biển số xe ô tô có thể bị dừng trong trường hợp Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an có yêu cầu (khi có căn cứ cho rằng có vi phạm trong quá trình đấu giá). Việc tổ chức đấu giá lại sẽ do Cục CSGT quyết định.

Giao diện trang thông tin đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến CHỤP MÀN HÌNH

Hacker tấn công dữ liệu, xử lý sao?

Vẫn theo quy chế, giá khởi điểm cho mỗi biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Mỗi bước giá là 5 triệu đồng.

Cuộc đấu giá biển số xe ô tô chỉ được tổ chức khi có ít nhất 2 người đăng ký tham gia đấu giá trở lên, đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Người trúng đấu giá là người có mức trả giá hợp lệ cao nhất được trang thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá. Nếu có nhiều người cùng trả giá bằng nhau, người thắng cuộc là người trả giá sớm nhất.

Khi hết thời hạn mà chỉ có một người đăng ký hoặc có nhiều người đăng ký nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia nhưng chỉ có một người trả giá, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Quy chế còn nêu rõ, thông tin của người tham gia đấu giá sẽ được bảo mật, chỉ sử dụng cho mục đích tham gia đấu giá; không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự đồng ý từ người đó.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc (hacker) tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu người tham gia đấu giá, công ty đấu giá sẽ có trách nhiệm khắc phục, thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời và thông báo cho người tham gia đấu giá được biết.

Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người tham gia đấu giá đó nếu xét thấy thông tin của người đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.