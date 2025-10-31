Đấu giá chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg

Ngày 31.10, hãng đấu giá Sotheby's thông báo sẽ đấu giá chiếc bồn cầu vàng nguyên khối, một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan mang tên "America".

Theo AP, nhà đấu giá mô tả tác phẩm như một "sự châm biếm sâu sắc về sự va chạm giữa sản xuất nghệ thuật và giá trị hàng hóa".

Tác phẩm bồn cầu vàng có tên America từng được trưng bày tại phòng vệ sinh của bảo tàng Solomon R. Guggenheim tại New York ẢNH: AP

Đây cũng là chiếc bồn cầu hoàn toàn có thể hoạt động, giống hệt chiếc từng nổi tiếng toàn cầu khi bị đánh cắp trong một vụ trộm táo bạo tại Cung điện Blenheim (Anh) vào năm 2019. Giá khởi điểm tại phiên đấu giá ngày 18.11 ở New York sẽ là giá của hơn 101,2 kg vàng dùng để chế tác, hiện khoảng 10 triệu USD.

Ông David Galperin, trưởng bộ phận nghệ thuật đương đại tại Sotheby's New York, nói rằng nghệ sĩ Maurizio Cattelan là "kẻ khiêu khích bậc thầy của giới nghệ thuật". Ông cũng là một trong những nghệ sĩ thành công nhất, với tác phẩm "Comedian" - một quả chuối dán băng keo lên tường từng được bán đấu giá ở New York năm ngoái với giá 6,2 triệu USD.

Tác phẩm "Him" - bức tượng gây sốc về Adolf Hitler quỳ gối, được bán tại Christie's năm 2016 với giá 17,2 triệu USD. Ông Cattelan từng nói "America" là lời châm biếm sự giàu có quá mức. "Dù bạn ăn bữa trưa 200 USD hay chiếc bánh mì kẹp xúc xích 2 USD, kết quả cuối cùng thì vẫn như nhau", ông nói.

Hai phiên bản "America" được tạo ra năm 2016. Phiên bản đang bán thuộc sở hữu của một nhà sưu tập giấu tên từ năm 2017. Phiên bản kia từng được trưng bày trong phòng vệ sinh tại Bảo tàng Guggenheim, New York năm 2016. Hơn 100.000 khách đã xếp hàng để "tương tác" với tác phẩm.

Bảo tàng Guggenheim từng đề nghị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump mượn tác phẩm này trong nhiệm kỳ đầu sau khi ông yêu cầu mượn một bức tranh Van Gogh. Năm 2019, nó được trưng bày tại Cung điện Blenheim, nơi sinh của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Chỉ vài ngày sau, cung điện bị trộm đột nhập và chiếc bồn cầu vàng bị cạy khỏi hệ thống ống nước. Hai người đàn ông bị kết án đầu năm nay và đã bị bỏ tù nhưng chiếc bồn cầu chưa được tìm thấy. Các nhà điều tra cho rằng nó có thể đã bị nấu chảy.