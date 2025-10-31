Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Đấu giá chiếc bồn cầu vàng nặng hơn 101 kg

Vi Trân
Vi Trân
31/10/2025 19:22 GMT+7

Nhà đấu giá Sotheby's vừa công bố mở phiên đấu giá chiếc bồn cầu vàng với giá khởi điểm 10 triệu USD.

Ngày 31.10, hãng đấu giá Sotheby's thông báo sẽ đấu giá chiếc bồn cầu vàng nguyên khối, một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan mang tên "America".

Theo AP, nhà đấu giá mô tả tác phẩm như một "sự châm biếm sâu sắc về sự va chạm giữa sản xuất nghệ thuật và giá trị hàng hóa".

Đấu giá bồn cầu vàng 101 kg: Tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi - Ảnh 1.

Tác phẩm bồn cầu vàng có tên America từng được trưng bày tại phòng vệ sinh của bảo tàng Solomon R. Guggenheim tại New York

ẢNH: AP

Đây cũng là chiếc bồn cầu hoàn toàn có thể hoạt động, giống hệt chiếc từng nổi tiếng toàn cầu khi bị đánh cắp trong một vụ trộm táo bạo tại Cung điện Blenheim (Anh) vào năm 2019. Giá khởi điểm tại phiên đấu giá ngày 18.11 ở New York sẽ là giá của hơn 101,2 kg vàng dùng để chế tác, hiện khoảng 10 triệu USD.

Ông David Galperin, trưởng bộ phận nghệ thuật đương đại tại Sotheby's New York, nói rằng nghệ sĩ Maurizio Cattelan là "kẻ khiêu khích bậc thầy của giới nghệ thuật". Ông cũng là một trong những nghệ sĩ thành công nhất, với tác phẩm "Comedian" - một quả chuối dán băng keo lên tường từng được bán đấu giá ở New York năm ngoái với giá 6,2 triệu USD.

Tác phẩm "Him" - bức tượng gây sốc về Adolf Hitler quỳ gối, được bán tại Christie's năm 2016 với giá 17,2 triệu USD. Ông Cattelan từng nói "America" là lời châm biếm sự giàu có quá mức. "Dù bạn ăn bữa trưa 200 USD hay chiếc bánh mì kẹp xúc xích 2 USD, kết quả cuối cùng thì vẫn như nhau", ông nói.

Hai phiên bản "America" được tạo ra năm 2016. Phiên bản đang bán thuộc sở hữu của một nhà sưu tập giấu tên từ năm 2017. Phiên bản kia từng được trưng bày trong phòng vệ sinh tại Bảo tàng Guggenheim, New York năm 2016. Hơn 100.000 khách đã xếp hàng để "tương tác" với tác phẩm.

Bảo tàng Guggenheim từng đề nghị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump mượn tác phẩm này trong nhiệm kỳ đầu sau khi ông yêu cầu mượn một bức tranh Van Gogh. Năm 2019, nó được trưng bày tại Cung điện Blenheim, nơi sinh của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill. 

Chỉ vài ngày sau, cung điện bị trộm đột nhập và chiếc bồn cầu vàng bị cạy khỏi hệ thống ống nước. Hai người đàn ông bị kết án đầu năm nay và đã bị bỏ tù nhưng chiếc bồn cầu chưa được tìm thấy. Các nhà điều tra cho rằng nó có thể đã bị nấu chảy.

Tin liên quan

Hai tên trộm lãnh án, bồn cầu vàng vẫn chưa rõ tung tích

Hai tên trộm lãnh án, bồn cầu vàng vẫn chưa rõ tung tích

Hai đối tượng trộm bồn cầu vàng 18 carat tại Anh vừa bị tuyên án hơn 2 năm tù giam, trong khi chiếc bồn cầu vẫn chưa được tìm thấy.

Thủ phạm vụ trộm bồn cầu vàng 155 tỉ đồng lãnh án treo

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút

Khám phá thêm chủ đề

bồn cầu vàng Đấu giá bồn cầu vàng Maurizio Cattelan sotheby's
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận