Dầu Giây sắp trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics

Phối cảnh tổng thể dự án The Link City ngay trung tâm hành chính Dầu Giây

Vùng kinh tế trọng điểm Dầu Giây

Theo quy hoạch, đến 2030 Dầu Giây sẽ được Đồng Nai tập trung phát triển thành vùng kinh tế trọng điểm, có vai trò kết nối giữa TP.HCM, sân bay Long Thành và các tỉnh Đông Nam Bộ. Bởi Dầu Giây có lợi thế lớn khi cách sân bay Long Thành chỉ 15 phút và cách TP.HCM, Biên Hòa chỉ khoảng 30 phút di chuyển, lại là đầu mối của nhiều tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, ĐT 769 và các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Liên Khương...

Để biến mục tiêu này thành hiện thực, sắp tới tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng KCN Dầu Giây thêm khoảng 150ha. Bên cạnh đó, Khu dịch vụ - thương mại - logistics Lộ 25 với khoảng 252ha cũng được xây dựng để phục vụ nhu cầu vận tải và thương mại, tận dụng các tuyến giao thông huyết mạch.

Hiện tại, khu vực trung tâm Dầu Giây đang khá sầm uất với một loạt tiện ích như chợ đầu mối nông sản Dầu Giây, Trường đại học Công nghệ Miền Đông, Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây, Bến xe Dầu Giây, quảng trường trung tâm hành chính Dầu Giây, hệ thống trường học… Không dừng lại ở đó, Dầu Giây còn đang được xúc tiến đầu tư nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá sắp tới. Có thể kể đến như trung tâm y tế kỹ thuật cao, các trường đại học và trường dạy nghề, trung tâm văn hóa - giải trí…

Trung tâm thương mại 2,6ha dự kiến xây dựng tại The Link City và cũng là trung tâm thương mại hiện đại hiếm hoi tại Dầu Giây

Theo thống kê, tổng nhu cầu phát triển đất nhóm nhà ở tại Dầu Giây đến năm 2030 sẽ cần khoảng 396 ha. Vì vậy, bên cạnh phát triển các khu dân cư mới hiện đại, Dầu Giây ưu tiên xây dựng nhà ở phục vụ nhu cầu của chuyên gia, kỹ sư và người lao động làm việc tại khu công nghiệp Dầu Giây, Trung tâm Nông sản - Thực phẩm Dầu Giây nhằm thu hút người dân đến sinh sống.

Tuy nhiên, quỹ đất của Dầu Giây hiện nay khá hạn hẹp và phần lớn được quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ và logistics để phục vụ chiến lược phát triển. Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho thị trường bất động sản, nhất là các dự án ở khu vực trung tâm.

Đón sóng "vùng trũng" giá bất động sản

Theo các chuyên gia, Dầu Giây hiện nay đang là "vùng trũng" về giá của thị trường bất động sản Đồng Nai. Tuy vậy, nhìn ở góc độ chiến lược, đây lại là vùng đất giàu tiềm năng bậc nhất. Điều này không chỉ căn cứ trên chiến lược đầu tư phát triển của tỉnh Đồng Nai mà còn từ những yếu tố nội tại của Dầu Giây như vị trí tự nhiên và hệ thống giao thông kết nối thuận lợi…

Phối cảnh dự kiến rạp chiếu phim ngoài trời tại The Link City

Điều này giải thích vì sao một số dự án bất động sản tại đây đang thu hút các nhà đầu tư đến từ TP.HCM, Hà Nội và các địa phương lân cận đến săn lùng làm "của để dành". Đơn cử, tại dự án The Link City vừa được Kim Oanh Land công bố ra thị trường, mỗi tuần thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến giao dịch sôi động.

Tọa lạc ngay ngã tư quốc lộ 1A - quốc lộ 20, ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, The Link City cung cấp cho thị trường 1.397 sản phẩm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại và biệt thự. Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn lựa sở hữu các sản phẩm nhà xây sẵn hoặc đất nền. Có lẽ đây cũng là dự án hiếm hoi còn sản phẩm đất nền tại thị trường Đồng Nai.

Trường đại học Công nghệ Miền Đông tại The Link City đang đào tạo hàng ngàn sinh viên để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tại Dầu Giây và khu vực lân cận

Với mục tiêu nhanh chóng thu hút cư dân đến sinh sống, The Link City tích hợp đến 50 tiện ích đa dạng, phong phú đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân như hệ thống công viên, tổ hợp thể thao ngoài trời, trường liên cấp, khu cảnh quan…Đặc biệt, The Link City sở hữu trung tâm thương mại quy mô lớn, bao gồm cả khu sinh hoạt cộng đồng, rạp chiếu phim ngoài trời, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu cắm trại, khu café thư giãn, sân pickleball. Đây cũng là trung tâm thương mại hiếm hoi tại Dầu Giây và khu vực lân cận, hứa hẹn trở thành một điểm đến sôi động khi đi vào hoạt động.

Theo tìm hiểu, hiện nay The Link City đã hoàn thiện gần như toàn bộ hệ thống hạ tầng và pháp lý cũng chuẩn chỉnh, rõ ràng. Dự án đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn bậc nhất thị trường trong mắt các nhà đầu tư sành sỏi và cơ hội gia tăng giá trị của The Link City sẽ rõ rệt hơn một khi các công trình hạ tầng và tiện ích được xây dựng hoàn chỉnh.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ khu đô thị The Link City: Sales Gallery: TTHC Dầu Giây, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, xã Dầu Giây, Đồng Nai

Hotline: 1900 633 968 - 0937 96 12 12

Website: www.thelinkcity.vn



