Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân được chứng nhận an toàn, không gây kích ứng da

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Dược mỹ phẩm Hoa Linh với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp từ các dược liệu và thảo dược thiên nhiên. Đây là lý do quan trọng giúp các sản phẩm của thương hiệu này luôn được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

Và để khẳng định chắc chắn hơn về thế mạnh về chất lượng, bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu sản phẩm giúp giải quyết các vấn đề khác nhau của tóc và da đầu, sau 5 năm ra mắt, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân kết hợp cùng đội ngũ chuyên gia da liễu tại Bệnh viện da liễu Trung Ương - một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Da liễu tại Việt Nam tiến hành phân tích, nghiên cứu độ an toàn và hiệu quả trên tóc và da đầu của sản phẩm. Dựa trên cơ sở khoa học, kết quả nghiên cứu trên 120 người tình nguyện viên, cho thấy dầu gội dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc an toàn, không gây kích ứng và dị ứng ở da.

Dầu gội dược liệu tiên phong trong nuôi dưỡng tóc và da đầu.

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân chăm sóc mái tóc toàn diện, dưỡng tóc và da đầu từ gốc, góp phần hỗ trợ giảm các vấn đề của tóc và da đầu, giúp sạch gàu, hết ngứa, giảm tóc gãy rụng, hỗ trợ mọc tóc mới nhờ công thức độc đáo kết hợp 13 dược liệu cổ truyền phương Đông: Hà thủ ô, Bạch quả, Bồ kết, Hương nhu, Cỏ Mần trầu…và các thành phần dưỡng tóc như vitamin E, dầu olive…

Ngoài công dụng chăm sóc tóc và da đầu hiệu quả, an toàn, lành tính, dầu gội Nguyên Xuân còn được người dùng yêu thích bởi hương thơm dược liệu nhẹ nhàng, mang lại cảm giác sảng khoái, thư giãn sau mỗi lần sử dụng.

Đa dạng dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu từng loại tóc và da đầu.

Hiểu rằng mỗi loại tóc và da đầu khác nhau sẽ cần sự nuôi dưỡng, chăm sóc khác nhau, Nguyên Xuân đã không ngừng cải tiến để mang đến các dòng sản phẩm riêng biệt, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay:

Dầu gội Nguyên Xuân hương dược liệu phù hợp cho tóc thường (chai màu nâu); Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân sạch gàu hương thảo mộc, phù hợp cho tóc nhiều gàu ngứa (chai màu xanh dương); Dầu gội bồng bềnh hương hoa, phù hợp cho tóc dầu, tóc bết (chai màu vàng); Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc hương dược liệu, phù hợp cho tóc khô xơ, hư tổn (chai màu xanh lá); Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc siêu mượt Hương Bưởi (Mới).

Bên cạnh các dòng dầu gội, Nguyên Xuân còn cho ra mắt hai dòng dầu xả dược liệu dành riêng cho loại tóc và da đầu khác nhau, được bổ sung tinh chất sữa gạo và thành phần dược liệu có công dụng dưỡng tóc chuyên sâu:

Dầu xả dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc. Sản phẩm hiệu quả hơn khi kết hợp cùng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân Dưỡng Tóc (chai màu xanh lá). Dầu xả dược liệu Nguyên Xuân bồng bềnh. Sản phẩm sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp cùng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân Bồng Bềnh (chai màu vàng).

Sự thấu hiểu khách hàng trong việc tạo nên các dòng dầu gội, dầu xả dược liệu của Nguyên Xuân là lý do khiến thương hiệu này ngày càng được yêu thích đến vậy. Năm 2021, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân chiếm trọn sự tin yêu của người dùng với 89% người dùng đề cử sau khi sử dụng theo kết quả của Try and Review (cộng đồng đánh giá hàng đầu Châu Á). Nguyên Xuân cũng là dầu gội dược liệu được 80% người dùng cân nhắc sử dụng trong tương lai theo kết quả khảo sát của NielsenIQ Việt Nam (**).

Khởi nguồn cảm hứng từ nồi nước gội đầu truyền thống của phụ nữ Việt Nam xưa, kết hợp khoa học sản xuất hiện đại, Nguyên Xuân là dòng dầu gội dược liệu giúp nuôi dưỡng tóc và da đầu từ gốc, đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình mang lại nét xuân cho mái tóc của mình.

Các sản phẩm của Nguyên Xuân đang được bán tại hệ thống siêu thị, các cửa hàng mỹ phẩm uy tín và kênh bán hàng online. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào website của Nguyên Xuân để biết thêm thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm: https://daugoiduoclieunguyenxuan.vn/

(*) Theo giấy chứng nhận Kết quả nghiên cứu số 594/BVDLTW-TNLS ngày 17 tháng 04 năm 2023 cấp bởi bệnh viện Da Liễu Trung Ương.

(**) Theo kết quả khảo sát của NielsenIQ Việt Nam từ ngày 15 tháng 02 năm 2023 đến 27 tháng 02 năm 2023.