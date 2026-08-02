Đau hạ sườn phải kèm sốt, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần thăm khám

Tại Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ (TP.HCM), các bác sĩ khẩn trương hồi sức, chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính để tìm nguyên nhân. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do viên sỏi kích thước 15 mm kẹt ở cổ túi mật trên nền xơ gan. Đáng chú ý, các bác sĩ còn phát hiện thêm một khối u gan lớn tại hạ phân thùy 6.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Tôn Nữ Phương Duyên - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ, cho biết đây là ca phẫu thuật có nhiều yếu tố nguy cơ. Người bệnh cao tuổi, bị viêm túi mật cấp trên nền xơ gan và đồng thời có khối u gan lớn. Xơ gan làm tăng nguy cơ rối loạn đông máu và chảy máu trong, sau phẫu thuật; trong khi tình trạng viêm cấp làm tăng nguy cơ hoại tử hoặc thủng túi mật nếu xử trí chậm. Khối u gan lớn nằm gần vùng gan mật cũng khiến việc tiếp cận, phẫu tích và kiểm soát đường mật trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ Tôn Nữ Phương Duyên và ê kíp trong quá trình phẫu thuật ẢNH: BVCC

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng gan cùng các nguy cơ có thể xảy ra, ê kíp quyết định ưu tiên phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Trong quá trình mổ, các bác sĩ đặc biệt chú trọng kiểm soát nguy cơ chảy máu do bệnh nhân bị xơ gan. Ca phẫu thuật cũng gặp nhiều thách thức vì mô viêm dính nhiều, trong khi khối u gan lớn làm thu hẹp không gian thao tác. Nhờ phẫu tích tỉ mỉ và xử trí cẩn trọng từng bước, ê kíp đã hạn chế tối đa biến chứng, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và được lên kế hoạch điều trị khối u gan trong thời gian sớm nhất khi tình trạng hậu phẫu cắt túi mật ổn định.

Không chủ quan khi đau hạ sườn phải kèm sốt

Thông qua trường hợp này, bác sĩ Phương Duyên khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu như đau hạ sườn phải kéo dài hoặc dữ dội, sốt, buồn nôn, nôn nhiều, vàng da hoặc vàng mắt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra càng sớm càng tốt, không nên chủ quan.

"Việc phát hiện và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm mà còn tạo điều kiện xử trí hiệu quả những bệnh lý phối hợp, nâng cao cơ hội hồi phục cho người bệnh", bác sĩ Duyên nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Duyên, đối với các trường hợp có nhiều bệnh lý gan mật cùng lúc, việc được đánh giá và điều trị tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu quả điều trị.