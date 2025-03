Dấu hiệu bất thường cảnh báo bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi

Đối với bệnh tiểu đường, phát hiện và điều trị sớm là vô cùng quan trọng. Phát hiện sớm có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng sau này.

Mặc dù tình trạng này nghiêm trọng ở mọi lứa tuổi, nhưng những bệnh nhân tiểu đường lớn tuổi phải đối mặt với những thách thức riêng. Nhóm này có nguy cơ cao mắc các biến chứng như hạ đường huyết, bệnh tim và suy thận. Đó là lý do tại sao tìm hiểu về các triệu chứng của bệnh tiểu đường là rất quan trọng đối với người lớn tuổi.

Những bệnh nhân tiểu đường lớn tuổi phải đối mặt với những thách thức riêng Ảnh minh họa: AI

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi

Các chuyên gia tại Hội đồng Quốc gia về người cao tuổi của Mỹ (NCOA) chia sẻ những dấu hiệu bất thường mà người lớn tuổi cần chú ý.

Đầu tiên, bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi vẫn gây ra những triệu chứng điển hình như khát nước và đi tiểu nhiều hơn, vết thương lâu lành, nhìn mờ. Tuy nhiên, cần chú ý những triệu chứng bất thường sau:

Mệt mỏi quá mức

Một triệu chứng khác của bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi là cực kỳ mệt mỏi. Nguyên nhân là do khi lượng đường trong máu cao, cơ thể sẽ khó chuyển hóa glucose thành năng lượng hơn. Một lý do khác gây ra mệt mỏi có thể là tình trạng mất nước do bệnh tiểu đường.

Chóng mặt hoặc ngất xỉu

Người lớn tuổi bị tiểu đường có thể bị hạ đường huyết. Khi lượng đường trong máu giảm mạnh, nó có thể gây ra tình trạng yếu, chóng mặt, run rẩy, lú lẫn và thậm chí là ngất xỉu, theo NCOA.

Đau đầu

Não cần được cung cấp glucose liên tục để hoạt động bình thường, nhưng tình trạng đường huyết giảm và tăng đột ngột cản trở quá trình này. Do đó, đau đầu là triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi.

Đau đầu là triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi Ảnh: AI

Cảm giác ngứa ran ở tay và chân

Khoảng một nửa số người bị bệnh thần kinh ngoại biên, có thể bị ngứa ran, tê, yếu hoặc thậm chí đau ở tay và chân.

Các vấn đề về nướu

Một triệu chứng khác của bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi là nướu đỏ, sưng và đau. Điều này là do bệnh tiểu đường có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm tăng khả năng nhiễm trùng ở nướu và xương neo răng. Ngoài ra, cũng cần chú ý xem răng có lung lay, lở loét và túi mủ trong nướu không.

Ăn nhiều hơn

Một dấu hiệu cảnh báo khác của bệnh tiểu đường ở người cao tuổi là đói hơn bình thường. Tình trạng này xảy ra khi bệnh tiểu đường ngăn không cho glucose trong chế độ ăn đến các tế bào, khiến bạn cảm thấy đói cồn cào ngay cả sau khi đã ăn nhiều.

Khô miệng

Đây là một dấu hiệu khác của bệnh tiểu đường ở người lớn tuổi. Thường đi kèm với môi khô, nứt nẻ và lưỡi thô ráp, cảm giác khó chịu này xảy ra khi miệng không thể sản xuất đủ nước bọt. Triệu chứng này có thể xuất hiện rồi biến mất tùy theo sự thay đổi lượng đường trong máu.