Dấu hiệu cần thay router dù Wi-Fi vẫn hoạt động bình thường

Router là thiết bị quan trọng kết nối chúng ta với internet và các thiết bị như PC, máy chơi game, Smart TV, camera an ninh và ổ cắm thông minh. Tuy nhiên, nhiều người thường ít chú ý đến router của mình sau khi thiết lập ban đầu, bởi họ thường cho rằng, miễn là có kết nối internet, router đang hoạt động tốt. Thực tế, các router lỗi thời không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật có thể gây ra rủi ro lớn cho an ninh mạng.

Việc router không còn hỗ trợ cập nhật là lúc người dùng nên tính đến chuyện thay mới ẢNH: K. VĂN

Cập nhật firmware cho router tương tự như việc cập nhật cho smartphone hoặc PC. Một số bản cập nhật mang lại tính năng mới, trong khi những bản khác khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Hầu hết các router chỉ được hỗ trợ trong khoảng từ 3 đến 7 năm, do đó, nếu router mua hơn nửa thập kỷ trước, hãy kiểm tra xem nó còn nhận được các bản cập nhật hay không. Một router không còn được hỗ trợ có thể khiến toàn bộ mạng của người dùng gặp nguy hiểm.

Mặc dù người dùng gia đình không phải là mục tiêu dễ bị tấn công nhất, nhưng việc sử dụng mạng không an toàn vẫn là một rủi ro lớn, do đó thay thế router cũ thường là giải pháp tốt nhất để bảo vệ an ninh mạng.

Sẽ ra sao nếu router không còn được cập nhật?

Ngay cả khi các router không được hỗ trợ vẫn có thể hoạt động, chúng nên được thay thế càng sớm càng tốt do những lo ngại về bảo mật. Khi số lượng lỗ hổng chưa được vá tăng lên, router đó trở thành mục tiêu dễ bị tấn công hơn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra nhiều lỗ hổng mới mỗi tháng, vì vậy các router cần được hỗ trợ nhận các bản vá kịp thời.

Tin tặc có thể tấn công router gia đình để chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các trang web độc hại, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc sử dụng kết nối của người dùng cho các hoạt động bất hợp pháp. Một router không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công này.

Do đó, nếu router đã hết hạn hỗ trợ, việc thay thế nó là lựa chọn an toàn và thông minh. Một router mới không chỉ giúp bảo vệ an ninh mà còn mang lại các tính năng mới và cải thiện hiệu suất. Khi chọn mua router, hãy tìm những nhà sản xuất cung cấp hỗ trợ firmware lâu dài và chú ý đến các tính năng như QoS, số lượng cổng LAN và USB, cũng như hỗ trợ các chuẩn mã hóa mới nhất.

Nếu chưa thể nâng cấp ngay, người dùng hãy thực hiện một số biện pháp để tăng cường bảo mật cho router hiện tại, như thay đổi thông tin đăng nhập mặc định, vô hiệu hóa các tính năng điều khiển từ xa và xem xét sử dụng firmware của bên thứ ba.