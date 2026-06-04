Y học hiện đại với các hệ thống máy xét nghiệm tân tiến, giúp chẩn đoán chuyên sâu và điều trị cá thể hóa các bệnh lý về máu từ lành tính đến ác tính như thiếu máu, rối loạn đông cầm máu, Thalassemia, u Lympho, đa u tủy xương, bệnh bạch cầu (ung thư máu)...

20 giờ thứ năm, ngày 4.6.2026, các chuyên gia đầu ngành từ Đơn vị Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn: TTƯT-TS-BS.CKII Trần Thanh Tùng; BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi; TS-BS Nguyễn Quốc Thành.

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