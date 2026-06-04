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Live Dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý về máu

Huỳnh Na
Huỳnh Na
04/06/2026 08:00 GMT+7

Thiếu máu, mệt mỏi, chóng mặt, da bầm tím bất thường, nổi hạch… có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý về máu cần được thăm khám kịp thời, nhất là ở trẻ em, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, có bệnh nền.

Y học hiện đại với các hệ thống máy xét nghiệm tân tiến, giúp chẩn đoán chuyên sâu và điều trị cá thể hóa các bệnh lý về máu từ lành tính đến ác tính như thiếu máu, rối loạn đông cầm máu, Thalassemia, u Lympho, đa u tủy xương, bệnh bạch cầu (ung thư máu)...

20 giờ thứ năm, ngày 4.6.2026, các chuyên gia đầu ngành từ Đơn vị Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn: TTƯT-TS-BS.CKII Trần Thanh Tùng; BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi; TS-BS Nguyễn Quốc Thành.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Tâm Anh Hospital, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, VNVC; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; Tiktok: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) / 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được tư vấn.

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