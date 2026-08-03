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Thế giới

Dấu hiệu Trung Quốc khởi động 'mật nghị' Bắc Đới Hà

Thụy Miên
Thụy Miên

Trong một dấu hiệu cho thấy kỳ họp kín Bắc Đới Hà 2026 đã được khởi động, một quan chức cấp cao của Bắc Kinh đã gặp gỡ các học giả ở khu nghỉ dưỡng ven biển thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

China cues start of leaders' secretive Beidaihe summer retreat - Ảnh 1.

Bắc Kinh không công khai xác nhận các kỳ họp kín ở Bắc Đới Hà

ảnh: reuters

Tân Hoa xã đưa tin ông Thái Kỳ, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm trợ lý thân cận của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà hôm 3.8.

"Nhận ủy quyền từ ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc vụ viện gửi lời thăm hỏi chân thành đến các chuyên gia trên toàn quốc", theo Tân Hoa xã.

Hãng thông tấn Trung Quốc cho hay việc mời các chuyên gia tiêu biểu đến nghỉ hè tại Bắc Đới Hà mỗi năm là thông lệ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc vụ viện duy trì trong nhiều năm qua.

Những chuyên gia có mặt trong năm nay làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ chiến lược, công nghệ tiên phong, công nghệ cốt lõi trong các lĩnh vực then chốt, cùng các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

"Trong lịch sử, dịp nghỉ hè ở Bắc Đới Hà mang đến cơ hội cho các lãnh đạo đương nhiệm và đã về hưu tham gia những cuộc thảo luận phi chính thức và thương thuyết về vấn đề chính sách, nhân lực", theo Reuters dẫn lời ông Neil Thomas của Viện Chính sách châu Á (trụ sở Washington D.C, Mỹ).

Nga có Sochi, Mỹ có Trại David, Trung Quốc có Bắc Đới Hà

Trung Quốc từ năm 2003 đã không còn chính thức công bố các cuộc họp của lãnh đạo cấp cao tại Bắc Đới Hà, thị trấn ven biển cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 1,5 giờ đi tàu cao tốc.

Tuy nhiên, truyền thông địa phương vẫn nhiều lần đưa tin về các chuyến nghỉ hè tại Bắc Đới Hà của các lãnh đạo đương chức và đã nghỉ hưu, thậm chí còn so sánh nơi này như Trại David của Tổng thống Mỹ và Sochi của Nga.

Sự tồn tại của các nhà khách chính phủ, việc an ninh được tăng cường trong mỗi mùa hè và vị trí gần Bắc Kinh từ lâu biến Bắc Đới Hà trở thành tâm điểm của nhiều đồn đoán về chính trường Trung Quốc.

Việc phong tỏa một số tuyến đường, hạn chế hoạt động của máy bay và tàu bè, cùng khoảng thời gian 2 tuần gần như không xuất hiện các hoạt động công khai của lãnh đạo cấp cao trên truyền thông chính thức càng làm gia tăng những suy đoán xung quanh thị trấn ven biển này.

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