Dấu hỏi cho Boeing sau vụ rơi máy bay ở Ấn Độ

Các chuyên gia cho rằng tai nạn hàng không thường là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, từ trục trặc kỹ thuật, lỗi phi công, va chạm với chim trời, cho tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India tại Ahmedabad Ảnh: Reuters

Giới chức Ấn Độ ngày 13.6 đã thu giữ hộp đen đầu tiên của máy bay gặp nạn, trong khi hãng hàng không Boeing cử đội kỹ thuật đến hỗ trợ và cam kết phối hợp chặt chẽ điều tra nguyên nhân. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng thông báo cử đội điều tra đặc biệt tới Ấn Độ để hỗ trợ công tác nghiệp vụ, đồng thời cung cấp các cập nhật cần thiết, theo tờ The Guardian.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy và quyền Giám đốc Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) Chris Rocheleau vừa thông báo các nhà điều tra Mỹ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dữ liệu an toàn nào buộc phải dừng các chuyến bay của dòng Boeing 787 sau vụ tai nạn trên.

Thảm kịch rơi máy bay Air India: Những phỏng đoán về nguyên nhân

Theo Bộ trưởng Duffy, một nhóm các nhà điều tra của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) và FAA sẽ đến Ấn Độ. Nhóm điều tra này phải có mặt trực tiếp tại hiện trường để đánh giá tình hình, do đó còn quá sớm để đưa ra các kết luận liên quan đến Boeing 787, theo Reuters. Ông Duffy nhấn mạnh chính phủ Mỹ "sẽ không ngần ngại thực hiện bất kỳ khuyến nghị an toàn nào", đồng thời sẽ theo đuổi sự thật và đặt an toàn lên hàng đầu.

"Khi chúng tôi tiếp tục tiến hành cuộc điều tra này, nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến rủi ro, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu những rủi ro đó", ông Rocheleau nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, Đài truyền hình NDTV của Ấn Độ ngày 13.6 đưa tin chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc quyết định dừng khai thác toàn bộ đội máy bay Boeing 787 của hãng hàng không quốc gia Air India sau thảm kịch rơi máy bay thương tâm. Trong khi đó, Tata Group, chủ sở hữu Air India, cam kết sẽ chi trả gần 117.000 USD cho thân nhân mỗi người thiệt mạng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Boeing giảm khoảng 5% vào chiều 12.6. Đây là vụ rơi máy bay đầu tiên liên quan dòng Boeing Dreamliner, đánh dấu bước lùi lớn đối với Boeing khi Giám đốc điều hành Kelly Ortberg đang nỗ lực vực dậy niềm tin với khách hàng sau hàng loạt thách thức về an toàn và sản xuất của hãng.