Nghịch lý tại tâm điểm tăng trưởng kinh tế năng động

Khu vực Đông Bắc TP.HCM với hạt nhân là các đô thị phát triển lâu đời Thuận An, Dĩ An từ lâu đã giữ vị thế thủ phủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ sôi động hàng đầu phía Nam. Nơi đây quy tụ hàng vạn chuyên gia quốc tế, giới quản lý cấp cao và cộng đồng doanh nhân có tích lũy tài chính vững mạnh.

Thế nhưng, bức tranh phát triển tại đây tồn tại một khoảng trống lớn: dù thương mại - dịch vụ ngoại vi sầm uất với AEON Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé và hệ thống bệnh viện quốc tế, hạ tầng an cư phần lớn vẫn phát triển manh mún. Vùng đất này đang khát những công trình công cộng mang tính biểu tượng và các mô hình đại đô thị tích hợp (integrated township) đa chức năng - nơi có thể tổ chức các sự kiện tầm cỡ, triển lãm quốc tế và thu hút dòng người từ khắp nơi tìm đến trải nghiệm.

One Era: Điểm đến mới cho vùng Đông Bắc?

Tọa lạc giữa bốn trục giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), Nguyễn Thị Minh Khai, Vành đai 3 và Thủ Khoa Huân, One Era có quy mô gần 50 ha do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư và Kinera phát triển. Dự án được phát triển theo triết lý định vị cốt lõi "Thành phố đáng sống - Định hình Đông Bắc Sài Gòn", trả lời cho câu hỏi: Vùng Đông Bắc sẽ được gì khi một đại đô thị quy mô tầm cỡ xuất hiện?

One Era khẳng định vị thế cửa ngõ giao thương với cụm cao tầng biểu tượng và các trục giao thông kết nối liên vùng ẢNH MINH HỌA: KINERA

Minh chứng cho vai trò "định hình" điểm đến chính là quần thể công trình biểu tượng hiếm có. Điểm nhấn trung tâm là cầu Kén Vàng - công trình cầu bộ hành uốn lượn vượt đại lộ nội khu, kết nối khối cao tầng với Quảng trường Kén Vàng, trung tâm thương mại và dải cảnh quan sinh thái. Cùng với đó, tháp đôi Kinera Landmark với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại kiêu hãnh vươn cao, mở ra tầm nhìn bao quát không gian xung quanh.



Phối cảnh cầu Kén Vàng vượt đại lộ, uốn lượn kết nối thẳng xuống Quảng trường Kén Vàng - tâm điểm biểu tượng thu hút cộng đồng của One Era ẢNH PHỐI CẢNH MINH HỌA: KINERA

Tháp đôi Kinera Landmark kiêu hãnh vươn cao trên bầu trời Đông Bắc ẢNH MINH HỌA: KINERA

Đặc biệt, One Era ghi dấu ấn khi bắt tay hợp tác cùng Longfor Group - tập đoàn danh tiếng toàn cầu gắn liền với thương hiệu bán lẻ TOD trứ danh "Paradise Walk". Với lợi thế hai nhà ga metro được quy hoạch tại hai đầu dự án, kết hợp mạng lưới đường sắt đô thị và tuyến Vành đai 3, giải pháp quy hoạch TOD chuẩn mực từ Longfor sẽ biến các trục đại lộ thương mại tại One Era thành trung tâm bán lẻ, ẩm thực và phong cách sống sầm uất, đón trọn lưu lượng giao thông công cộng khổng lồ của cả vùng.



One Era bừng sáng về đêm, tái hiện diện mạo của một trung tâm kinh tế - giải trí - hội nghị quốc tế sầm uất tại Đông Bắc Sài Gòn ẢNH PHỐI CẢNH MINH HỌA: KINERA

Hệ sinh thái tiện ích nâng tầm chất sống đa thế hệ

Nếu các đại công trình biểu tượng và trục TOD tạo nên sức hút điểm đến cho toàn vùng, thì giá trị an cư cốt lõi của One Era lại nằm ở sự kết hợp bài bản giữa những hệ tiện ích nội khu.

Giáo dục và y tế chuẩn mực - nền tảng phát triển bền vững cho gia đình: Sự hiện diện của hệ thống giáo dục liên cấp quốc tế VAS Saigon, trường mầm non KindUp cùng trung tâm y tế Meret Medical Center ngay trong lòng đô thị giúp giải quyết trọn vẹn bài toán chăm sóc sức khỏe và học tập chất lượng cao tại chỗ, mở ra môi trường trưởng thành an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ.



Cảnh quan sinh thái đa tầng - lá phổi xanh điều hòa vi khí hậu: Chuỗi công viên One Park, Era Park kết nối liên hoàn cùng dải kênh Suối Cát giữ vai trò cân bằng sinh thái tự nhiên, tách biệt nhịp sống sôi động của trục giao thương bên ngoài để trả lại không gian thư giãn yên tĩnh ngay trước thềm nhà.



Không gian sống thấp tầng ven mặt nước - nơi gắn kết gia đình đa thế hệ: Tại phân khu Central District giới thiệu trong giai đoạn 1, các dãy townhouse và shophouse được bố trí ôm trọn dải kênh sinh thái, thừa hưởng trực tiếp cả sự tiện nghi của hạ tầng giáo dục - y tế lẫn bầu không khí trong lành của hệ thống công viên. Sự giao thoa này biến mỗi căn nhà không chỉ là chốn đi về tiện nghi, mà là tài sản truyền đời đáp ứng trọn vẹn khát vọng nâng tầm chuẩn sống của các gia đình đa thế hệ tại Đông Bắc Sài Gòn.



Không gian sinh thái phân khu Central District với dải kênh Suối Cát và dãy nhà phố ven mặt nước rực rỡ sắc hoa ẢNH MINH HỌA: KINERA

Chuẩn mực an cư và dấu ấn định hình tương lai



"Một nơi thực sự đáng sống là khi cả một vùng tìm đến nơi bạn đang ở."

Dự án không chỉ là chốn an cư lý tưởng cho người dân, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị tiếp theo định hình diện mạo phát triển thịnh vượng cho toàn bộ vùng đô thị mở rộng phía Nam.