Đâu là mối quan tâm của Shark Thái khi quyết định đầu tư vào startup?

Là "cá mập" mới trong chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam mùa 7, nói về khẩu vị đầu tư, Shark Nguyễn Văn Thái - Nhà đồng sáng lập và Phó chủ tịch Tập đoàn Thái Hương cho biết mong muốn tìm kiếm startup hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, sức khỏe, công nghệ, thương mại điện tử… gia nhập hệ sinh thái để cùng Tập đoàn Thái Hương chinh phục thị trường mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe thế giới. Bên cạnh đó, Shark cũng cho biết hiện tại đang rất quan tâm mảng công nghệ và đã đầu tư khá nhiều ngân sách cho lĩnh vực này bởi mặc dù công nghệ không liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực như sản xuất mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm hiện tại nhưng lại là nền tảng giúp các lĩnh vực này tăng tốc và phát triển rất nhanh.

Ông Nguyễn Văn Thái - Nhà đồng sáng lập và Phó chủ tịch Tập đoàn Thái Hương giữ vai trò Nhà đầu tư tại Chương trình Shark Tank mùa 7

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi, quý sau tốt hơn quý trước, và đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam đang được các tổ chức quốc tế đánh giá nằm trong top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm 2024 (IMF).

Tuy nhiên cùng với các cơ hội đang mở ra vẫn còn có những khó khăn thách thức, thương mại hàng hóa chịu sự suy giảm trong bối cảnh chung của toàn cầu, tỷ lệ giải ngân cho doanh nghiệp còn chậm so với yêu cầu đề ra, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn lớn.

Nhưng khó khăn không làm cho các Nhà sáng lập lùi bước, và các Nhà đầu tư luôn nắm bắt cơ hội. Shark Tank mùa 7 ra mắt chào đón các "Cá mập" và 42 công ty khởi nghiệp (startup).

Đáng chú ý, thành phần Hội đồng đầu tư tại Thương vụ bạc tỷ mùa 7 ghi danh ông Nguyễn Văn Thái, Nhà đồng sáng lập và Phó chủ tịch Tập đoàn Thái Hương. Vị "cá mập" đến từ tập đoàn mỹ phẩm có lịch sử gần một thập kỷ hình thành và phát triển hứa hẹn sẽ đem đến "làn gió mới" cho các thương vụ đầu tư.

Đại diện Nhà sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam trao tặng danh vị tri ân Shark Thái và các Nhà đầu tư khác, tại TP.HCM hôm 15.7

Theo Tập đoàn Thái Hương, ông Nguyễn Văn Thái trải qua hành trình khởi nghiệp từ việc thiếu thốn các nguồn lực trong tay: thiếu vốn đầu tư để có thể triển khai ý tưởng, thiếu kiến thức và kinh nghiệm, thiếu người đi trước dẫn dắt phải tự "lần mò" từng bước… đến khi gây dựng nên Tập đoàn Thái Hương - một trong những tập đoàn mỹ phẩm quy mô lớn tại Việt Nam với nhà máy sản xuất mỹ phẩm hiện đại có diện tích sử dụng 12.000m2 theo tiêu chuẩn CGMP - ASEAN, công suất đạt 2 triệu sản phẩm/tháng. Nhờ đó, Shark Thái thấu hiểu rất rõ những khó khăn, áp lực mà một startup gặp phải.

Tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm từ quá trình khởi nghiệp trong lĩnh vực mỹ phẩm, Shark Thái và Tập đoàn Thái Hương hiểu rằng trong lĩnh vực làm đẹp, sự đổi mới và bền vững là chìa khóa để tạo ra những thay đổi tích cực. Các startup không chỉ cần vốn đầu tư mà còn cần sự hỗ trợ toàn diện về công nghệ xanh, chiến lược phát triển, kiến thức chuyên môn và trên hết là cần sự đồng hành tận tâm. Chính vì lẽ đó, đến với Shark Tank Việt Nam mùa 7, Shark Thái và Tập đoàn Thái Hương sẵn sàng đồng hành cùng các startup bằng tất cả tâm huyết và chân thành.

Shark Thái trả lời câu hỏi từ khách mời tham dự sự kiện Ra mắt Chương trình Shark Tank mùa 7

Ngoài Shark Thái, Shark Tank mùa 7 cũng ghi nhận thêm các gương mặt mới lần đầu gia nhập "bể cá mập" là Shark Shark Ana Lê Mỹ Nga - Chủ tịch WeAngel Innovation Capital; Shark Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Go Global Holdings, Chủ tịch Quỹ Go Global Franchise Fund; và Shark Tillman Schulz - Giám đốc điều hành Tập đoàn MDS Holding GmbH & Co. KG, đồng thời là Giám đốc điều hành của Evenmore Ventures. Các thành viên còn lại trong Hội đồng đầu tư Shark Tank Việt Nam mùa 7 là các gương mặt đã xuất hiện trong mùa 6 và các mùa trước đó, gồm Shark Phạm Thanh Hưng - Chủ tịch Hội đồng đầu tư Columbus Startup Venture Capital Partners, Shark Nguyễn Hòa Bình - Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech và Shark Bùi Quang Minh - Chủ tịch HĐQT Beta Group.

Shark Tank Việt Nam mùa 7 do Công ty TV Hub cùng Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) phối hợp thực hiện sẽ phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 29.7.2024.