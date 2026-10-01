Đâu là một trong những lý do doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tăng quy mô?

Khi người dẫn đường trở thành "nút thắt"

Sở hữu một doanh nghiệp tư vấn công nghệ tại Singapore với tệp khách hàng ổn định, anh Yeo Kee Heng (Francis), học viên MBA tại Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), từng nghĩ rằng mình đang quản trị tốt khi bộ máy vận hành hoạt động trơn tru. Cho đến khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn mở rộng, anh mới nhận ra mình đang rơi vào một cái "bẫy": Dành nhiều giờ mỗi ngày để xử lý các sự cố vận hành phát sinh, thay vì định hướng cho tương lai của công ty.

"Tôi nhận ra mình mới chỉ làm tốt vai trò của một người điều hành công việc hằng ngày, chứ chưa phải một chủ doanh nghiệp đúng nghĩa - người cần có tầm nhìn chiến lược và năng lực dẫn dắt sự thay đổi", Francis thừa nhận.

Câu chuyện của Francis cũng là bài toán mà chủ nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang gặp phải. Với cấu trúc doanh nghiệp thường phụ thuộc khá nhiều vào người đứng đầu, giai đoạn SME tăng trưởng cũng là lúc những giới hạn của mô hình quản trị dựa trên kinh nghiệm cá nhân bắt đầu bộc lộ rõ nhất. Khi mọi quyết định lớn nhỏ đều phải chờ chủ doanh nghiệp phê duyệt, bộ máy không chỉ vận hành chậm lại mà còn triệt tiêu tính chủ động của đội ngũ. Doanh nghiệp rơi vào vòng lặp bế tắc: càng mở rộng, Founder càng kiệt sức, trong khi nhân sự giỏi dần rời đi vì không có không gian phát triển.

Tại SME Forum 2026, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp gọi đây là "lỗ hổng thực thi". Nhiều SME khi quy mô mở rộng bộc lộ những điểm nghẽn trong cấu trúc tổ chức và hệ thống vận hành, dẫn đến hiệu quả suy giảm. Chính vì vậy, mở rộng quy mô chưa bao giờ là bài toán bán thêm đơn hàng hay tuyển thêm nhân sự. Đó là thời điểm người đứng đầu buộc phải bước qua ranh giới của sự điều hành bằng kinh nghiệm để xây dựng một hệ thống quản trị mang tính chiến lược.

Để người đứng đầu "lớn" cùng quy mô doanh nghiệp

Để tái cấu trúc bộ máy và chủ động cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo, ngày càng nhiều chủ doanh nghiệp tìm đến các chương trình đào tạo quản trị. Giải bài toán nâng cấp năng lực quản trị cho các chủ doanh nghiệp đòi hỏi một mô hình đào tạo dung hòa được ba yếu tố: bằng cấp chuẩn quốc tế, tính ứng dụng thực chiến và thời gian tinh gọn.

Một phiên thảo luận của học viên sau đại học tại BUV

Tại Việt Nam, chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh quốc tế (MSc International Business Management - MIBM) tại Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) được thiết kế theo hướng này. Khác với các chương trình Thạc sĩ quốc tế thông thường kéo dài khoảng hai năm, MIBM được thiết kế với thời lượng 12 tháng tại Việt Nam. Điều này giúp học viên vừa tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt, vừa không phải gián đoạn quá lâu công việc hay trì hoãn kế hoạch sự nghiệp.

Tốt nghiệp chương trình MIBM, học viên được nhận song bằng từ BUV và Đại học Manchester Metropolitan. Đây đều là hai cơ sở đào tạo với chất lượng giáo dục đã được kiểm chứng toàn cầu. Theo bảng xếp hạng các trường đào tạo MBA trên thế giới được QS công bố tháng 9 năm 2026, BUV lần thứ hai liên tiếp được ghi danh và là trường đại học tại Việt Nam lọt top 41 châu Á.

Các học viên sau đại học tại BUV có cơ hội trực tiếp tham quan và học tập cùng doanh nghiệp

MIBM xây dựng nền tảng kiến thức xoay quanh chiến lược kinh doanh quốc tế, tài chính, vận hành, quản trị dự án, phân tích dữ liệu và các thị trường mới nổi. Chương trình cũng sử dụng case study, mô phỏng các dự án ứng dụng để người học tiếp cận những tình huống ra quyết định kinh doanh thực tế ở cấp độ chiến lược. Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp các tour học tập tại nước ngoài, giúp người học tiếp cận những thay đổi của các thị trường kinh doanh toàn cầu như Anh, Trung Quốc,... trong đó bao gồm cả những xu hướng mới về công nghệ và AI.

Với mạng lưới hơn 500 đối tác doanh nghiệp, BUV tạo điều kiện để học viên mở rộng mạng lưới kết nối với các đồng nghiệp, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực.

Chương trình sau đại học tại BUV mang đến cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia đầu ngành

"Ở BUV chúng tôi không chỉ học trong sách vở mà còn được tiếp cận với đội ngũ chuyên gia, lãnh đạo cấp cao, những người mà nếu không phải học ở đây thì sẽ rất khó để chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ", anh Francis chia sẻ.

Bài toán tăng trưởng của SME chưa bao giờ nằm ở việc người đứng đầu làm việc bao nhiêu tiếng một ngày, mà ở cách họ thiết lập bộ máy để doanh nghiệp tự vận hành. MIBM mang lại đòn bẩy cần thiết để người đứng đầu doanh nghiệp tái định hình tư duy: Bước qua ranh giới của sự điều hành bằng bản năng để trở thành nhà kiến tạo hệ thống, chủ động dẫn dắt doanh nghiệp tiến tới quy mô mới.