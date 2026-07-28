Đâu là thước đo thực sự của chất lượng giao hàng nội thành?

Các siêu ứng dụng đại chúng tập trung phục vụ nhu cầu cá nhân (B2C), xem giao hàng là tiện ích mở rộng từ mảng gọi xe. Ngược lại, Ahamove định vị là chuyên gia logistics chuyên biệt cho chủ shop và doanh nghiệp (B2B/B2B2C). Với tệp khách hàng thương mại, "độ hài lòng" không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, mà được đo bằng tính an toàn dòng tiền COD, quản lý kho bãi và tỷ lệ giao hàng thành công.

Trước bài toán giao thông phức tạp và áp lực nghẽn đơn giờ cao điểm, Ahamove khẳng định năng lực qua các chỉ số tỷ lệ hoàn thành đơn duy trì ổn định trên 98,5%; Thời gian nhận đơn trung bình dưới 10 phút; Hệ thống điều phối linh hoạt từ xe máy đến xe tải 3 - 5 tấn; Tối ưu chi phí bằng dịch vụ giao hàng đa điểm tiết kiệm đến 40% chi phí; Dịch vụ thu hộ COD minh bạch lên tới 10 triệu đồng; và khả năng tích hợp API mượt mà… Chính sự chiến lược kinh doanh linh hoạt, hiệu quả đã giúp Ahamove gắn kết bền chặt với hàng triệu khách hàng Việt Nam trong hơn 11 năm qua.