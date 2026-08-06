Đầu lân mini giá vài trăm ngàn đồng có gì mà nhiều người mê đắm?

Lớn lên cùng những chiếc đầu lân

Lớn lên cùng đoàn lân sư rồng, từ nhỏ, Lâm Lương Phát (hiện 26 tuổi), ngụ tại đường Bình Long, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, bị thu hút bởi những tiếng trống và điệu múa lân. Dần dần tìm hiểu thêm về loại hình này, Phát mong muốn tự mình chế tác ra chiếc đầu lân. Từ những ngày đầu học lén, cứ làm là bị hư, đến khi nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của một người thầy trong đoàn lân, Phát đã có những sản phẩm đầu lân hoàn chỉnh hơn.

ẢNH: THẾ DUY

Những chiếc đầu lân nhỏ gọn trong lòng bàn tay có giá vài trăm ngàn đồng khiến nhiều người mê đắm ẢNH: THẾ DUY

Giờ đây, Phát đã có kinh nghiệm 16 năm chế tác lân. Để nuôi dưỡng niềm đam mê, Phát tự suy nghĩ và tạo ra những chiếc đầu lân mini, cảm thấy phù hợp nên duy trì cho đến hiện tại. Phát kể: "Mình có công việc chính tại xưởng cơ khí, làm từ sáng đến chiều. Tối về lại đi tập lân, mãi đến khuya mình mới làm đồ lân mini này, thường mình làm từ 22 giờ đến 2 giờ sáng rồi mới đi ngủ."

Những mô hình đầu lân, rồng, lồng đèn trung thu mini được Phát thu nhỏ với kích thước chỉ bằng một bàn tay, dễ dàng trưng bày ở nhiều vị trí. Cũng theo Phát, những mô hình lân mini do bản thân làm đã trở thành món quà trong những hội thi hay các đợt giao lưu lân sư rồng toàn quốc. Qua đó cũng giúp Phát kết nối thêm được mối quan hệ và mở rộng tệp khách hàng.

Những mô hình mini nhiều tâm huyết của Phát ẢNH: THẾ DUY

Hạnh phúc khi được sống với đam mê

Những mô hình nhỏ xinh được Phát chế tác từ vật liệu chính là phôi nhựa composite hoặc phôi in 3D, sau đó phủ lên những lớp sơn, định hình từng nét vẽ với các chi tiết nhỏ, trang trí bằng cách dán lông (lông thỏ hoặc lông tổng hợp) và kẽm nhung.

Cũng theo Phát, chọn làm mô hình lân bằng các nguyên vật liệu trên vì có giá thành rẻ, dễ kiếm. Vì thế, một chiếc đầu lân sau khi hoàn thành sẽ có giá dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Ngoài đầu lân, Phát cũng làm các mô hình lồng đèn trung thu mini ẢNH: NVCC

"Làm lân quan trọng nhất là con lân thành phẩm nhìn vào phải có hồn, phân biệt được phong thái của con lân là hung dữ hay hiền lành. Một đầu lân để hoàn thiện mình mất khoảng 2 đến 3 giờ ngồi vẽ và trang trí", Phát kể và cho biết việc làm cũng yêu cầu rất cao về độ hoàn thiện và không có sai sót. "Trước khi vẽ, mình định hình sẵn mẫu vẽ trong đầu, cố gắng hoàn thiện mà không xảy ra sai sót vì sai thì rất khó để sửa", Phát nói.

Dù không phải công việc mang lại nguồn thu chính nhưng với đam mê mãnh liệt của bản thân, Phát luôn tự dặn lòng phải hoàn thiện sản phẩm tốt nhất có thể.

Những mô hình đầu lân, rồng, lồng đèn trung thu mini được Phát thu nhỏ với kích thước chỉ bằng một bàn tay, dễ dàng trưng bày ở nhiều vị trí ẢNH: THẾ DUY

Thường xuất hiện với Phát trong những lần đi diễn cùng đoàn lân, anh Trần Quang Thái (34 tuổi), ngụ tại đường Bùi Hữu Nghĩa, P.An Đông, TP.HCM cũng là một khách hàng thân thiết của Phát. Rất thích các mô hình đầu lân mini của Phát, anh Thái kể: "Khi cầm mô hình lân trên tay, mình vô cùng trân quý, để ở vị trí trang trọng trên bàn làm việc và mỗi ngày nhìn ngắm, nuôi dưỡng đam mê. Từ khi đem mô hình về nhà, con trai của mình cũng thích, từ đó hai cha con cũng tìm được điểm chung và trò chuyện về nghệ thuật lân sư rồng nhiều hơn".

Với Phát, đây tuy không phải là công việc mang đến nguồn thu nhập chính nhưng giúp bản thân được sống cùng đam mê. Khi sản phẩm được khách hàng đón nhận, Phát rất phấn khởi. "Mình cũng bán cho nhiều khách ở tỉnh và nước ngoài. Bộ môn này thực sự không phổ thông và những người phải có đam mê, nhiệt huyết với lân sư rồng mới chơi", Phát nói.