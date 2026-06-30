Dầu mè thơm chai thủy tinh 150ml Nakydaco - Giữ trọn hương vị nguyên chất 100%

Nguyên chất 100% từ hạt mè rang chọn lọc

Với thành phần 100% dầu mè thơm nguyên chất, sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu nhằm đảm bảo độ tinh khiết và an toàn cho người tiêu dùng. Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, giúp giữ trọn hương vị mè rang tự nhiên, đậm đà và hài hòa trong từng giọt dầu.

Dầu mè thơm nguyên chất 100% Nakydaco chai thủy tinh 150ml

Chai thủy tinh 150ml - Sang trọng, tinh tế

Thiết kế chai thủy tinh dung tích 150ml không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn, giữ nguyên chất lượng trong suốt quá trình sử dụng.

Dầu mè thơm Nakydaco phù hợp sử dụng cho nhiều món như ướp, trộn, xào, nấu súp hay cơm trộn, dùng được cho cả món chay và mặn, giúp tăng hương vị và sự tiện lợi trong chế biến.

Với định hướng phát triển bền vững trong ngành dầu thực vật, Nakydaco không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, mang đến những lựa chọn an toàn, tự nhiên và đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt.