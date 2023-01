Đầu năm, người phụ nữ ở Quảng Trị trả lại số tiền vàng hơn 15 triệu đồng

Ngày 30.1, Công an xã Cam Hiếu (H.Cam Lộ, Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa liên hệ và cùng với người nhặt của rơi trao trả số tài sản trị giá hơn 15 triệu đồng cho chủ tài sản.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 29.1, trong lúc đi thể dục buổi sáng, bà Bùi Thị Kiều Hương (46 tuổi, ngụ tại thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu) đã nhặt được một bao ni-lon màu xanh, bên trong có một dây chuyền vàng và số tiền hơn 3,5 triệu đồng. Tổng tài sản bà Hương nhặt được trị giá hơn 15 triệu đồng.

Bà Hương trao lại số tài sản cho người mất. THANH LỘC

Ngay lập tức, bà Bùi Thị Kiều Hương đã liên hệ và nhờ Công an xã Cam Hiếu tìm chủ nhân để trao trả. Sau đó, Công an xã Cam Hiếu đã thông báo và tìm được người đánh rơi.Trước sự chứng kiến của Công an xã Cam Hiếu, bà Hương đã trao trả số tài sản trên cho một phụ nữ ngụ cùng xã.