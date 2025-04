Đau ngực, tự mua thuốc uống, người đàn ông suýt tử vong do nhồi máu cơ tim

Tại Bệnh viện huyện Củ Chi, người bệnh đã được thực hiện sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi, đồng thời báo động đỏ liên viện để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân còn đau ngực, khó thở, huyết áp giảm còn 90/60, điện tim ghi nhận tình trạng block nhĩ thất độ 3, nhịp tim 50 lần/phút..., các bác sĩ nghĩ nhiều đến tình trạng nhồi máu cơ tim cấp thành dưới.

Nhập viện trễ - ngày thứ 3 của bệnh

Ngày 29.4, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng Khoa Can thiệp, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, tuy bệnh nhân nhập viện đã trễ ngày thứ 3 của bệnh, quá giờ vàng (12 giờ đầu tiên) nhưng vẫn còn có thể chỉ định can thiệp cấp cứu. Lập tức, bác sĩ tư vấn tình trạng bệnh cho gia đình, tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời, chụp và can thiệp động mạch vành.

Ê kíp trong quá trình can thiệp cho bệnh nhân ẢNH. X.A

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị hẹp ở 3 nhánh mạch vành, nhánh động mạch vành bên phải hẹp đến 95-99%, mạch máu gần như bán tắc. Đây chính là thủ phạm dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim, gây đau ngực, khó thở cho bệnh nhân. Với bệnh cảnh này, ê kíp đã tiến hành nong và đặt stent động mạch vành bên phải để giúp tái thông dòng chảy đang bị tắc nghẽn.

Can thiệp kịp thời, nhanh chóng cứu người bệnh thoát "cửa tử"

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong quá trình cấp cứu liên viện, cùng sự tiếp nhận nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút kể từ lúc tiếp nhận, người bệnh đã được tái thông dòng máu. Sau khi can thiệp đặt stent, sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục, giảm đau tức ngực, nhịp tim hồi phục. Người bệnh được chuyển về Khoa Can thiệp tim mạch để tiếp tục theo dõi chăm sóc.

Hiện tại, sức khỏe ông X. đã phục hồi hoàn toàn, ông có thể ăn uống và trở lại sinh hoạt bình thường, tiếp tục dùng thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo stent hoạt động tốt, hạn chế nguy cơ tái phát.

Theo bác sĩ Khoa, đây là trường hợp cấp cứu khẩn, cần can thiệp nong đặt stent ngay lập tức, nếu để chậm trễ sẽ gây các biến chứng như rối loạn nhịp, suy tim, thủng tim,... dẫn đến tử vong. Đặt stent động mạch vành là giải pháp tối ưu trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, giúp giải quyết vị trí hẹp ở động mạch vành, lưu thông dòng chảy của mạch máu, từ đó giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân.

Nhồi máu cơ tim là căn bệnh có diễn tiến rất nhanh và bất ngờ, không chỉ đối với người lớn tuổi có bệnh nền, mà người trẻ cũng có thể bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh lý tim mạch đang ngày càng phổ biến, có xu hướng gia tăng, ngày càng trẻ hóa và đang là gánh nặng cho xã hội.

"Khi phát hiện người bệnh có triệu chứng đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, xanh tái,... thì nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhồi máu cơ tim nếu được nhận biết sớm và xử trí trong vòng 3 - 6 giờ đầu sẽ đem lại kết quả cao, giảm nguy cơ tử vong. Bệnh nhân có các triệu chứng nhồi máu cơ tim tuyệt đối không trì hoãn việc đến viện hoặc tự ý sử dụng thuốc tại nhà hoặc thực hiện các mẹo dân gian", bác sĩ Khoa khuyến cáo.