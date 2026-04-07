Thế giới

Đấu súng căng thẳng bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Hoàng
07/04/2026 20:43 GMT+7

Một kẻ tấn công đã thiệt mạng và hai kẻ khác bị thương khi đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa Lãnh sự quán Israel tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7.4.

Theo Hãng tin AP, 3 kẻ tấn công đã nổ súng vào cảnh sát bên ngoài tòa nhà Lãnh sự quán Israel. Các nhân chứng cho biết tiếng súng kéo dài trong 10 phút.

Sau vụ đấu súng căng thẳng, cơ quan chức năng Istanbul cho biết đã “vô hiệu hóa” các kẻ tấn công, trong đó 1 người bị tiêu diệt, 2 người khác bị thương và đã bị bắt. Ngoài ra, hai cảnh sát cũng đã bị thương nhẹ trong cuộc đụng độ.

- Ảnh 1.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nghe tiếng súng bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7.4

ẢNH: REUTERS

“Vụ tấn công đã được khống chế với thiệt hại tối thiểu, nhờ các biện pháp phòng ngừa của lực lượng cảnh sát”, Thống đốc Istanbul Davut Gul phát biểu tại họp báo.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết 3 kẻ tấn công có liên hệ với một tổ chức “lợi dụng danh nghĩa tôn giáo” và 2 người bị thương anh em ruột. Ông nói thêm những người này đã thuê xe đi từ thành phố Izmit, cách Istanbul khoảng 100 km về phía đông.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận không có nhân viên nào tại lãnh sự quán vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Reuters dẫn lời ông Ciftci cho biết kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra tháng 10.2023, quan hệ giữa Tel Aviv và Ankara rạn nứt. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ rời khỏi Israel từ tháng 11.2023 và quan hệ ngoại giao 2 nước đóng băng kể từ đó. Ông Ciftci xác nhận thông tin không có nhân viên Israel tại lãnh sự quán ở Istanbul.

- Ảnh 2.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau vụ nổ súng bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7.4

ẢNH: AFP

Hiện nguyên nhân vụ tấn công đang được điều tra làm rõ. Israel lên án mạnh mẽ vụ tấn công nêu trên. "Chúng tôi đánh giá cao hành động nhanh chóng của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công này", Bộ Ngoại giao Israel ra tuyên bố trên mạng xã hội X.

Israel cảnh báo giới lãnh đạo Iran, Hezbollah tuyên bố tấn công tàu chiến Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 5.4 tuyên bố lực lượng Israel sẽ truy đuổi và tiêu diệt các lãnh đạo Iran và tài sản chiến lược ở nước này.

đấu súng lãnh sự quán israel Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul lãnh sự quán israel tại istanbul
