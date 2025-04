Đấu tranh chống in lậu, xâm phạm bản quyền trong ngành xuất bản

Đây là hoạt động do Hội Xuất bản VN phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ VH-TT-DL tổ chức, có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà xuất bản, đơn vị in và phát hành xuất bản phẩm khu vực phía nam. Buổi tọa đàm do ông Đỗ Quang Dũng (Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản VN) và ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành) chủ trì.

Ông Nguyễn Nguyên phát biểu tại buổi tọa đàm Ảnh: Thạch Anh

Trong buổi tọa đàm, câu chuyện giải quyết nạn in lậu được nhiều chuyên gia, nhà xuất bản đề cập, nhằm hướng đến việc giúp các đơn vị làm sách cũng như bảo vệ được khách hàng. Khi nói về vấn đề này, ông Nguyễn Nguyên nhận định những sản phẩm in lậu hiện tại "không chỉ bán ở góc phố mà còn đưa lên kinh doanh trên mạng". "Đã đến lúc chúng ta thật sự đấu tranh, nói không với vấn đề sách lậu", Cục trưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nguyên cũng nêu rõ trong những chính sách mà việc triển khai sửa đổi luật Xuất bản hướng đến, có đề cập vấn đề hoàn thiện chính sách của nhà nước đối với hoạt động xuất bản, tăng cường quản lý bảo vệ thị trường xuất bản, chống in lậu và xâm phạm bản quyền trong hoạt động xuất bản. "Sẽ không thể nào phát triển được nếu chúng ta không tập trung cho câu chuyện chống in lậu. Nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta sẽ không thể nào có một ngành xuất bản phát triển được", Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nêu quan điểm.

Từ cơ sở đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành dự kiến sửa đổi, bổ sung điều 10 theo hướng bổ sung hành vi bị cấm phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp, xuất bản phẩm không nộp lưu chiểu, sản phẩm in lậu. Đơn vị này cũng dự kiến sửa điều 4 giải thích từ ngữ, bổ sung nội dung giải thích quy định về in lậu xuất bản phẩm, làm cơ sở xử lý các trường hợp in lậu, xâm phạm đến bản quyền. Ngoài ra Cục Xuất bản, In và Phát hành dự kiến bổ sung 1 khoản quy định về việc thực hiện đăng ký hoạt động trung gian, từ đó làm cơ sở quản lý, ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền.

Bên cạnh đó, việc triển khai sửa đổi luật Xuất bản còn hướng đến nâng cao năng lực hoạt động của các nhà xuất bản, cơ sở in và phát hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử. Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng quan tâm đến chính sách cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.