Đấu trường La Mã đột ngột đóng cửa

Cảnh sát gác bên ngoài Đấu trường La Mã sau quyết định ngừng đón khách đột ngột Ảnh: AP

Đấu trường La Mã (Colosseum) tại thủ đô Rome, địa điểm du lịch đông khách nhất nước Ý, đột ngột đóng cửa hôm 23.9 (giờ địa phương) để tưởng niệm một nam công nhân tử vong do ngã từ trên cao trong lúc lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới, AP đưa tin ngày 24.9.

Nạn nhân được xác định là anh Andrea Moretti, 22 tuổi, thợ chuyên thi công trên cao. Hãng tin AP trích dẫn thông cáo từ văn phòng báo chí khu di tích cho biết anh Moretti gặp tai nạn khi đang kéo cáp cho một dự án dự kiến hoàn thành vào tháng tới, và trút hơi thở cuối cùng ngay bên trong di tích.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni bày tỏ sự đau buồn trước sự việc thương tâm này. Bà yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Chết ở tuổi 22 là điều không thể chấp nhận được, nhất là lại xảy ra ngay tại nơi làm việc", hãng tin AP trích tuyên bố của Thủ tướng Meloni.

Theo thông báo từ ban quản lý khu di tích, các lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong thông báo phát đi vào cuối ngày 23.9, ban quản lý xác định sẽ tiếp tục đóng cửa địa điểm này vào ngày 24.9 nhằm tưởng nhớ Moretti và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh.

Du khách tập trung bên ngoài Đấu trường La Mã hôm 23.9, thời điểm di tích đóng cửa để tưởng niệm nam công nhân tử vong Ảnh: AP

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện CGIL, công đoàn lớn nhất nước Ý, cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhóm này yêu cầu làm rõ thông tin về đơn vị sử dụng lao động cũng như hợp đồng làm việc của Moretti, đồng thời khẳng định việc tạm ngừng đón khách tại công trình biểu tượng này là hành động tối thiểu chính quyền Rome cần làm để tưởng nhớ người đã khuất.

Việc đóng cửa đột ngột khiến hàng nghìn du khách đã đặt vé và tour trước rơi vào thế bị động. Dù vậy, phần lớn du khách đều tỏ ra thông cảm. Ban quản lý di tích ban đầu vẫn cho phép các đoàn khách mua vé buổi sáng sớm vào tham quan và chỉ tạm phong tỏa khu vực tầng hai. Tuy nhiên, ngay khi lượt khách đầu tiên rời đi, toàn bộ công trình đã chính thức ngừng tiếp đón du khách.

Trả lời AP, cô Rachel Townsand, một du khách đến từ New Zealand, thừa nhận cảm thấy chút hụt hẫng khi không thể tham quan theo kế hoạch. "Nhưng khi biết rõ nguyên nhân vụ việc, tôi thấy quyết định này hoàn toàn hợp tình hợp lý", cô chia sẻ.

Theo số liệu từ Bộ Văn hóa Ý được AP dẫn lại, Đấu trường La Mã đón khoảng 14,7 triệu lượt khách tham quan vào năm 2024, giữ vững vị trí di tích hút khách nhất nước này, xếp trên Bảo tàng Uffizi ở Florence và khu di tích cổ Pompeii.