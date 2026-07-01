Đầu tư 29.000 tỉ tân trang, Bến Nhà Rồng lột xác thế nào?

Đây là dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển trục không gian văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn; đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết về cải thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian công cộng, gia tăng diện tích cây xanh và phát huy giá trị các di sản ven sông của thành phố.

Với quy mô 73,3 ha, gồm 5 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng, dự án do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao BT.

Đường Nguyễn Tất Thành sẽ được nâng cấp từ 4 lên 10 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu; xây mới cầu Tân Thuận 1; mở rộng cầu Tân Thuận 2; đầu tư hệ thống bãi đỗ xe, cầu tàu, nhà đón khách du lịch cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Dự án cũng sẽ hình thành một quần thể không gian văn hóa - lịch sử quy mô lên tới 11ha ngay tại nơi ghi dấu sự kiện ngày 5.6.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Đó là Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng rộng 9,6 ha, kết nối với Dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM rộng 1,4 ha

Phát biểu tại Lễ khởi công dự án, đại diện Tập đoàn Sun Group khẳng định, giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này.

Vì vậy, Sun Group không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có. Triết lý của tập đoàn là gìn giữ và tiếp nối lịch sử: Tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới, để di sản hiện diện sống động trong đời sống hôm nay - bởi chỉ khi hiện diện trong nhịp sống đương đại, những giá trị của quá khứ mới thực sự lan tỏa và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.

Với tinh thần đó, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông - nơi người dân tìm về lịch sử, tận hưởng thiên nhiên, sinh hoạt văn hóa và gắn kết với thành phố theo một cách gần gũi hơn.

Không chỉ là một công viên ven sông, không gian này được định vị như một “bảo tàng mở” về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lịch sử được kể lại bằng kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng, mặt nước và các công trình biểu tượng

Với ý tưởng “9 chương - 9 dòng nước”, công viên tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Người: từ “Dòng nước cội nguồn” gợi nhớ Làng Sen, “Dòng nước đi vào đại dương” tái hiện thời khắc Người rời Bến Nhà Rồng, đến “Dòng nước thống nhất” với Quảng trường Độc lập hình ngôi sao và “Dòng nước trường tồn” với cột sáng vô cực được bao quanh bởi 79 đài phun nước, tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác

Bên cạnh việc hồi sinh các giá trị lịch sử, dự án hướng tới tái định vị vai trò trung tâm của sông Sài Gòn trong đời sống kinh tế, xã hội và du lịch của thành phố. Các khu cảng biển, kho bãi trước đây sẽ được chuyển đổi thành công viên, quảng trường, tuyến đi bộ, không gian văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận bờ sông cho người dân và du khách

Khu vực Bến Bạch Đằng sẽ tiếp tục được đầu tư hệ thống công viên cây xanh, mở rộng bờ sông, nâng cấp kè, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và các công trình phụ trợ. Bãi đỗ xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông, dịch vụ của khu vực trung tâm, trong khi toàn bộ không gian trên mặt đất được ưu tiên cho cây xanh và hoạt động cộng đồng

Các cầu cảng cũ được tái thiết thành không gian ngắm cảnh, tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật. Hệ thống công viên, quảng trường cùng các công trình dịch vụ, thể thao và giải trí được bố trí liên hoàn dọc tuyến ven sông, hình thành một không gian công cộng quy mô lớn ngay giữa trung tâm thành phố

Sau chỉnh trang, Khánh Hội sẽ trở thành một trung tâm văn hóa mới của thành phố, nơi lịch sử cảng thị được gìn giữ bằng đời sống đương đại; nơi di sản không bị đóng khung, mà tiếp tục tham gia vào nhịp phát triển đô thị; nơi người dân có thể gặp gỡ, sáng tạo, thưởng lãm và tự hào về ký ức Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều lớp thời gian

Khi hoàn thành, quần thể Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc xanh, hiện đại, giàu bản sắc bên sông Sài Gòn ẢNH: SG

Đại diện Sun Group nhấn mạnh: Không nhiều nơi mà quá khứ và tương lai gặp nhau rõ nét như tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội: nơi từng khởi nguồn khát vọng độc lập của dân tộc, hôm nay lại mở đầu cho hành trình kiến tạo không gian văn hóa và cộng đồng của thành phố. Một thành phố muốn vươn tới tương lai phải biết trân trọng cội nguồn - để quá khứ không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà trở thành nền móng cho những giá trị mới.

Với tinh thần như vậy, Sun Group cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững lâu dài.