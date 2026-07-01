Đầu tư 29.000 tỉ tân trang, Bến Nhà Rồng lột xác thế nào?

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Hôm nay (1.7), trong khuôn khổ Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group khởi công Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.
Đây là dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển trục không gian văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn; đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết về cải thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian công cộng, gia tăng diện tích cây xanh và phát huy giá trị các di sản ven sông của thành phố.
Với quy mô 73,3 ha, gồm 5 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng, dự án do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao BT.
Phát biểu tại Lễ khởi công dự án, đại diện Tập đoàn Sun Group khẳng định, giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này.
Vì vậy, Sun Group không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có. Triết lý của tập đoàn là gìn giữ và tiếp nối lịch sử: Tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới, để di sản hiện diện sống động trong đời sống hôm nay - bởi chỉ khi hiện diện trong nhịp sống đương đại, những giá trị của quá khứ mới thực sự lan tỏa và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.
Với tinh thần đó, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông - nơi người dân tìm về lịch sử, tận hưởng thiên nhiên, sinh hoạt văn hóa và gắn kết với thành phố theo một cách gần gũi hơn.
Đại diện Sun Group nhấn mạnh: Không nhiều nơi mà quá khứ và tương lai gặp nhau rõ nét như tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội: nơi từng khởi nguồn khát vọng độc lập của dân tộc, hôm nay lại mở đầu cho hành trình kiến tạo không gian văn hóa và cộng đồng của thành phố. Một thành phố muốn vươn tới tương lai phải biết trân trọng cội nguồn - để quá khứ không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà trở thành nền móng cho những giá trị mới.
Với tinh thần như vậy, Sun Group cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững lâu dài.
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