Thời sự

Đầu tư 86 tỉ đồng xây dựng Doanh trại Hải đội dân quân thường trực Gia Lai

Man Đức Dũng
Man Đức Dũng
14/01/2026 19:29 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai khởi công dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Ngày 14.1, tại P.Quy Nhơn (Gia Lai), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Khởi công dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực tỉnh Gia Lai

Khởi công dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực tỉnh Gia Lai

ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 86 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Công trình được triển khai xây dựng trên quy mô đồng bộ, hiện đại, gồm nhiều hạng mục trọng yếu như: nhà ở, nơi làm việc của chỉ huy; nhà ở cán bộ, chiến sĩ; hội trường; trung tâm huấn luyện; nhà ăn, bếp cùng các hạng mục phụ trợ kỹ thuật. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc triển khai dự án Doanh trại Hải đội dân quân thường trực nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân thường trực trên biển của tỉnh.

Theo đại tá Nguyễn Thế Vinh, đây là nội dung mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khu vực xây dựng Doanh trại Hải đội dân quân thường trực tỉnh Gia Lai

Khu vực xây dựng Doanh trại Hải đội dân quân thường trực tỉnh Gia Lai

ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khẳng định, khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, Hải đội dân quân thường trực sẽ phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.

Để dự án đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị liên quan tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và các quy định của Nhà nước, Quân đội.

