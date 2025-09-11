Đầu tư bất động sản gần KCN, đâu mới là 'chìa khóa' sinh lời bền vững?

Tuy nhiên, ở giai đoạn mới, khi các tiêu chuẩn về môi trường, hạ tầng và chất lượng sống ngày càng được đề cao, câu hỏi đặt ra là: đầu tư gần KCN truyền thống liệu còn hấp dẫn, hay chính các KCN xanh - công nghệ cao mới thực sự là "chìa khóa" cho dòng lợi nhuận bền vững?

KCN xanh - xu hướng tất yếu của thị trường

Những năm gần đây nổi lên xu hướng phát triển KCN xanh - công nghệ cao. Tiêu biểu có thể kể đến VSIP III (TP.HCM), quy mô khoảng 1.000 ha được định hướng phát triển xanh và bền vững với hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh, thân thiện với môi trường.

Các KCN xanh ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió; áp dụng hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn và công nghệ giảm phát thải khí nhà kính. Các nhà máy được bố trí theo cụm ngành nghề để tối ưu vận hành và hạn chế tác động môi trường, đồng thời dành tỷ lệ lớn diện tích cho mảng xanh, hồ điều hòa và giao thông nội khu thông thoáng. Nhờ đó, KCN không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất hiện đại mà còn tạo ra môi trường làm việc trong lành, nâng cao chất lượng sống cho chuyên gia và người lao động.

Mô hình KCN xanh kết hợp với nhà ở xanh đáp ứng được nhu cầu an cư chất lượng cao lâu dài và bền vững

Có thể thấy ba điểm khác biệt lớn nhất của các mô hình KCN xanh là: môi trường trong lành, mật độ cây xanh cao; hạ tầng đồng bộ từ giao thông kết nối liên vùng, đến tiện ích xung quanh cho chuyên gia và người lao động; hạn chế tối đa tình trạng dự án tự phát; từ đó thu hút nguồn FDI chất lượng cao, hướng đến các tập đoàn công nghệ, sản xuất sạch, kéo theo lực lượng lao động tri thức và chuyên gia trong và ngoài nước.

Chính sự hội tụ này tạo lực đẩy giúp BĐS quanh KCN xanh vừa phục vụ nhu cầu ở thật chất lượng cao, vừa gia tăng giá trị cho thuê dài hạn, từ đó mở ra biên độ tăng giá bền vững.

Một minh chứng rõ ràng cho xu hướng này là Lan Anh Avenue, dự án khu compound cao cấp, liền kề KCN VSIP III, cách nhà máy Lego chưa đến 2km, chỉ 147 sản phẩm giới hạn, bao gồm nhà phố thương mại, nhà phố - nhà phố vườn, villa phố - villa vườn. Được quy hoạch theo định hướng bền vững, Lan Anh Avenue dễ dàng ứng dụng năng lượng xanh, và sở hữu hệ thống hạ tầng nội khu hiện đại.

Sự xuất hiện của Lan Anh Avenue không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của chuyên gia, kỹ sư làm việc tại VSIP III, mà còn mở ra cơ hội cho thuê dài hạn ổn định. Theo các chuyên gia, việc nằm cạnh một KCN xanh có vốn FDI hàng tỉ USD như VSIP III - sát cạnh "đại bản doanh" Lego Việt Nam và liền kề các KCN lớn khác như VSIP II mở rộng, Nam Tân Uyên…, đồng thời được phát triển bởi những tập đoàn uy tín, chính là "bảo chứng" giúp dự án gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Lan Anh Avenue tọa lạc tại giao lộ các tuyến đường huyết mạch của khu vực, đồng thời cách đại bản doanh Lego (thuộc KCN VSIP III) chưa tới 2km

Đáng chú ý, chủ đầu tư còn triển khai nhiều chính sách bán hàng nổi bật. Với chương trình "An tâm đầu tư", khách hàng được cam kết thuê lại sản phẩm 12 tháng với giá 120 - 180 triệu đồng, đảm bảo dòng tiền bền vững. Chính sách "Sẵn sàng an cư" tặng gói nội thất 60 - 90 triệu đồng giúp dọn vào ở ngay. Bên cạnh đó, khách hàng địa phương được chiết khấu 1%, mua sỉ được ưu đãi 1 - 1,5%. Phương thức thanh toán linh hoạt, chỉ cần 666 triệu đồng ký hợp đồng, có thể chọn thanh toán chuẩn (30% đến khi nhận nhà), thanh toán nhanh (chiết khấu 4%) hoặc vay ưu đãi (0% lãi suất 12 tháng, ân hạn gốc 24 tháng). Ngoài ra, khách hàng đăng ký sớm còn được nhận ưu đãi 20 - 30 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Huy, một nhà đầu tư tại TP.HCM, nhận định: "Với VSIP III và các dự án vệ tinh như Lan Anh Avenue, chúng tôi nhận thấy tệp khách hàng đã có sự thay đổi rõ rệt - đó là chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao. Đây chính là yếu tố đảm bảo dòng tiền cho thuê dài hạn và khả năng tăng giá bền vững".

"KCN xanh như VSIP III không chỉ thu hút doanh nghiệp, mà còn giải quyết bài toán dân cư và đô thị mới, đô thị vệ tinh. Khi xuất hiện những dự án liền kề như Lan Anh Avenue, sự kết hợp giữa sản xuất xanh - dịch vụ - nhà ở xanh sẽ tạo nên giá trị lâu dài cho bất động sản", ông Nguyễn Văn Minh, chuyên gia phát triển BĐS của một tập đoàn BĐS lớn tại TP.HCM có cùng quan điểm.

Có thể thấy, trong bối cảnh mới, khi người lao động và chuyên gia ngày càng quan tâm đến môi trường sống, hạ tầng đồng bộ, thì BĐS liền kề KCN xanh sẽ dần chiếm ưu thế.