Đầu tư di trú 2026 - Quản trị rủi ro khi mở rộng doanh nghiệp toàn cầu

Trong bối cảnh chính trị và kinh tế liên tục biến động, quyền cư trú hoặc quốc tịch thứ hai không chỉ phục vụ nhu cầu sinh sống của gia đình. Với nhiều doanh nhân, đây là yếu tố giúp duy trì khả năng di chuyển của đội ngũ lãnh đạo, hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh và các thương vụ xuyên biên giới.

Vì vậy, một chiến lược dịch chuyển quốc tế được chuẩn bị bài bản có thể giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro chính sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Xu hướng xây dựng "danh mục" di trú

Những biến động chính trị gần đây cho thấy các chính sách di trú có thể thay đổi nhanh chóng. Việc phụ thuộc vào một quốc gia hoặc một chương trình duy nhất vì vậy tiềm ẩn rủi ro khi quy định bị điều chỉnh đột ngột.

Vì vậy, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tiếp cận đầu tư di trú theo hướng xây dựng một "danh mục" quốc tịch và quyền cư trú. Danh mục này thường kết hợp nhiều lựa chọn, như quốc tịch theo diện đầu tư để cải thiện khả năng di chuyển quốc tế, quyền cư trú tại các quốc gia ổn định cho nhu cầu sinh sống và kinh doanh, hoặc quốc tịch theo huyết thống khi đủ điều kiện. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư gia tăng tính linh hoạt và chủ động hơn trước các thay đổi chính sách giữa các quốc gia.

Đầu tư di trú và chiến lược M&A toàn cầu

Luật sư Jean‑François Harvey - Nhà sáng lập Harvey Law Group - cho biết hành trình gần 35 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư quốc tế của ông bắt đầu từ việc hỗ trợ một gia đình khách hàng định cư tại Canada vào đầu thập niên 1990. Từ đó, ông nhận ra mối liên hệ ngày càng rõ giữa đầu tư, quyền cư trú và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông, trong nhiều thương vụ sáp nhập và mở rộng thị trường hiện nay, khả năng sinh sống và làm việc hợp pháp của đội ngũ lãnh đạo tại quốc gia mục tiêu đóng vai trò quan trọng. Việc di chuyển thuận lợi giúp doanh nghiệp nhanh chóng thành lập công ty, quản lý nhân sự và triển khai các giao dịch tài chính. Bên cạnh quy mô thị trường hay vị trí địa lý, khả năng cư trú của ban điều hành ngày càng trở thành yếu tố được nhiều doanh nghiệp cân nhắc khi xây dựng chiến lược quốc tế.

Xác định mục tiêu trước khi lựa chọn chương trình

Các chương trình đầu tư di trú khác nhau đáng kể về chi phí, thời gian xử lý và điều kiện cư trú, vì vậy việc xác định mục tiêu ngay từ đầu là bước quan trọng.

Trong thực tế, nhà đầu tư thường cân nhắc ba yếu tố chính: chương trình có thời gian xử lý nhanh và yêu cầu cư trú linh hoạt; khả năng tiếp cận các thị trường lớn như châu Âu; hoặc lợi ích lâu dài cho thế hệ sau thông qua quốc tịch theo huyết thống.

Bên cạnh đó, việc đánh giá quốc tịch hiện có, nghĩa vụ thuế, nơi sinh sống của gia đình và phạm vi hoạt động kinh doanh cũng giúp quá trình lựa chọn chương trình phù hợp và hiệu quả hơn.

Ba nhóm rủi ro cần lưu ý

Bên cạnh lợi ích, đầu tư di trú cũng đi kèm một số rủi ro mà nhà đầu tư cần cân nhắc.

Thay đổi chính sách - Một số chương trình quốc tịch theo diện đầu tư đang được điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn từ các tổ chức quốc tế.

Thẩm tra lý lịch và nguồn tiền - Quy trình thẩm tra ngày càng nghiêm ngặt, yêu cầu hồ sơ chứng minh nguồn tiền minh bạch và nhất quán.

Nghĩa vụ thuế khi thay đổi nơi cư trú - Việc song tịch hoặc thay đổi quyền cư trú mới có thể làm thay đổi tình trạng cư trú thuế, kéo theo nghĩa vụ kê khai hoặc đóng thuế tại quốc gia mới.

Vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và đánh giá trước các yếu tố pháp lý sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro trong quá trình thực hiện.

Chuẩn bị cho giai đoạn biến động sắp tới

Để chuẩn bị cho giai đoạn 2026 - 2028 với nhiều biến động chính sách, việc tiếp cận thông tin và trao đổi trực tiếp với chuyên gia là bước đi thiết thực.

