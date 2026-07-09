Đầu tư định cư Úc: Doanh nhân Việt và hành trình chinh phục thế giới

Có một thế hệ doanh nhân Việt đang âm thầm thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam. Họ ghi danh trên bản đồ doanh nhân toàn cầu bằng thực lực, tư duy đổi mới sáng tạo và thực sự mang đến những giá trị bền vững. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy doanh nhân Việt đang chinh phục một giai đoạn mới: Từ "xuất khẩu sản phẩm" sang "xuất khẩu năng lực".

Doanh nhân Việt và hành trình chinh phục thế giới ẢNH: CANVA

Khi chính sách nhập cư ưu tiên thu hút nhân tài

Trong nhiều năm, câu chuyện định cư nước ngoài thường được nhìn nhận như một tùy chọn. Ngày nay, cách suy nghĩ ấy đang dần được thay đổi. Doanh nhân Việt sử dụng năng lực sẵn có để mở rộng cơ hội kinh doanh đa quốc gia, tự do di chuyển không biên giới, xây dựng tương lai cho các thế hệ sau. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia phát triển cũng thay đổi kế hoạch Di trú, thay vì chỉ thu hút nguồn vốn nước ngoài, chính phủ các nước mở rộng chính sách di trú cho các cá nhân có khả năng tạo ra tác động tích cực cho nền kinh tế: những doanh nhân có kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp, những nhà đầu tư biết tạo việc làm, những nhà sáng lập thúc đẩy đổi mới sáng tạo và những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong ngành. Và Úc chính là quốc gia tiên phong cho các tiêu chí trên.

Thay vì tập trung vào quy mô tài sản, chương trình Thị thực Đổi mới quốc gia diện 858 (National Innovation Visa) hướng đến việc ghi nhận thành tựu, năng lực lãnh đạo và những đóng góp nổi bật của ứng viên trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu hoặc đổi mới sáng tạo.

Đó là sự chuyển dịch từ câu hỏi "Bạn có bao nhiêu tiền?" sang "Bạn đã tạo ra giá trị gì?".

Chương trình Úc thu hút nhân tài toàn cầu ẢNH: CANVA

Khi Úc trở thành bệ phóng để mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Định cư Úc không đồng nghĩa với việc rời bỏ doanh nghiệp tại quê nhà. Ngược lại, khoảng cách địa lý chỉ khoảng 8 - 9 giờ bay giúp việc di chuyển giữa Việt Nam và Úc trở nên thuận tiện, tạo điều kiện cân bằng giữa công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.

Việc hiện diện tại Úc không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp mà còn là bước đi chiến lược để tiếp cận một thị trường ổn định, môi trường pháp lý minh bạch và nền kinh tế có tính kết nối cao với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội kết nối với hệ sinh thái nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài.

Bên cạnh lợi ích kinh doanh, con cái có thể tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao ngay tại Úc, giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí du học trong tương lai. Đó không chỉ là một quyết định về nơi sinh sống, mà còn là chiến lược mở rộng hệ sinh thái kinh doanh và kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho nhiều thế hệ.

Khi "định cư" trở thành một phần của chiến lược phát triển doanh nghiệp

Có một điểm chung giữa nhiều doanh nhân thành công. Họ luôn chuẩn bị cho tương lai trước khi tương lai buộc họ phải thay đổi. Trong một thế giới đầy biến động, việc mở rộng hiện diện quốc tế không còn là lựa chọn của các Tập đoàn đa quốc gia. Đó đang trở thành chiến lược của nhiều doanh nghiệp Việt Nam có tầm nhìn dài hạn.

Định cư, trong bối cảnh đó, không chỉ là câu chuyện của nơi sinh sống.

Đó là câu chuyện của khả năng tiếp cận thị trường.

Khả năng kết nối nguồn vốn.

Khả năng bảo vệ và đa dạng hóa tài sản.

Khả năng hoạch định tài sản cho nhiều thế hệ.

Và khả năng tạo ra nhiều lựa chọn hơn để doanh nghiệp và gia đình luôn chủ động trước mọi thay đổi của thế giới.

Cả gia đình sở hữu hộ chiếu quyền lực ẢNH: CANVA

Harvey Law Group - Đồng hành cùng những doanh nhân mang khát vọng toàn cầu

Với hơn ba thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực luật Di trú và đầu tư quốc tế, Harvey Law Group đồng hành cùng các doanh nhân, nhà đầu tư và gia đình trong việc xây dựng chiến lược hiện diện toàn cầu thông qua các chương trình định cư phù hợp.

Với National Innovation Visa, điều quan trọng không chỉ là hoàn thiện hồ sơ mà là khả năng nhận diện đúng những thành tựu, giá trị và đóng góp của mỗi doanh nhân để xây dựng một hồ sơ phản ánh đầy đủ năng lực và tầm ảnh hưởng của họ.

Bởi trên hành trình chinh phục thế giới, thành công không chỉ nằm ở những gì doanh nhân đã xây dựng. Liên hệ ngay với Harvey Law Group hoặc 091.444.1016 để được tư vấn xây dựng chiến lược hồ sơ đáp ứng các tiêu chí của Bộ Nội vụ Úc.