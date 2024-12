Đầu tư toàn diện: Lợi nhuận tức thì, tăng trưởng dài hạn tại Cát Tường J-Home

Cát Tường J-Home là sản phẩm đầu tư an toàn thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng

Lợi nhuận nhanh chóng ngay từ khi sở hữu

Dự án Cát Tường J-Home mang lại khả năng sinh lời nhanh chóng nhờ vào chương trình cam kết trợ giá thuê. Nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ trong 6 tháng đầu, số tiền này khấu trừ trực tiếp vào hợp đồng mua bán, giúp giảm áp lực tài chính và tạo nguồn thu nhập ổn định ngay khi nhận nhà. Chính sách này đặc biệt hấp dẫn đối với những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngay lập tức từ bất động sản.

Anh Liêu Đông, nhà đầu tư có kinh nghiệm tại TP. Thuận An, chia sẻ: "Thu nhập từ cho thuê nhà phố trong khu vực này thường dao động từ 5-9 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, với chính sách của Cát Tường J-Home, con số này có thể lên đến gần 100 triệu đồng trong 6 tháng. Chính sách trợ giá thuê của dự án rõ ràng vượt trội so với thị trường. Nếu so với ngân hàng, để có lợi nhuận tương tự trong thời gian nửa năm từ lãi suất tiết kiệm (5-6%/năm), nhà đầu tư cần khoảng vốn ít nhất trên 3,3 tỉ đồng".

Ngoài ra, uy tín của Cát Tường Group, đơn vị phát triển dự án, là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm thực tế, Cát Tường Group cam kết thực hiện đầy đủ và minh bạch các điều khoản tài chính hỗ trợ khách hàng. Dự án được bàn giao hoàn thiện 100%, giúp khách hàng có thể dọn vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê mà không cần đầu tư thêm chi phí. Tiến độ thi công nhanh chóng, dự kiến bàn giao từ tháng 6/2025, hứa hẹn sớm mang lại lợi nhuận.

Dự án Cát Tường J-Home có tiến độ xây dựng nhanh chóng

Sinh lời bền vững, lợi nhuận dài hạn

Cát Tường J-Home còn ghi điểm với chính sách bán hàng linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn nhà (từ 990 triệu đồng) trước khi nhận bàn giao. Phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 35 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng được ân hạn gốc, nếu tính theo lãi suất 5%/năm, khách hàng chỉ cần thanh toán 9-10 triệu đồng/tháng.

Với mức giá chỉ từ 3,3 tỉ đồng/căn, chính sách này giúp giảm thiểu áp lực tài chính, đồng thời tạo cơ hội cho cả những nhà đầu tư không có vốn lớn ban đầu. Việc thanh toán chia thành nhiều đợt còn giúp nhà đầu tư tối ưu hóa dòng tiền và linh hoạt chuyển nhượng vốn giữa các kênh đầu tư khác nhau, từ đó tăng tỷ suất lợi nhuận.

Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập ngắn hạn, Cát Tường J-Home còn hứa hẹn mang lại giá trị tăng trưởng lâu dài nhờ vào vị trí chiến lược và sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ tại TP.Thuận An. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường DT743, ngay trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất của Bình Dương. Khu vực này còn được bao quanh bởi những tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn và các dự án giao thông trọng điểm sắp hình thành như cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, vành đai 3 và vành đai 4.

Hơn nữa, giá bất động sản tại đây hiện đang ở mức cạnh tranh so với các dự án dự kiến triển khai sau năm 2026, khi khung giá đất mới có hiệu lực. Điều này giúp Cát Tường J-Home trở thành cơ hội đầu tư sáng giá trong giai đoạn hiện tại.

Cát Tường J-Home bàn giao hoàn thiện, đảm bảo lợi nhuận tức thì và lâu dài

Bên cạnh những giá trị tài chính, Cát Tường J-Home còn nâng cao chất lượng sống với không gian gần gũi thiên nhiên, thiết kế hiện đại mang phong cách Nhật Bản và các tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Từ công viên cây xanh, hồ bơi đến trường học, mọi tiện ích đều được bố trí hài hòa trong khu compound được bảo vệ nghiêm ngặt 24/7.

Những yếu tố này không chỉ tạo nên sức hút đối với khách thuê mà còn gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn. Với sự kết hợp giữa tiềm năng sinh lời, chính sách hỗ trợ tối ưu và chất lượng sống hiện đại, Cát Tường J-Home không chỉ là một bất động sản đáng sở hữu mà còn là một kênh đầu tư an toàn, hiệu quả.