Đầu tư vào con người - Chiến lược cốt lõi của Takeda tại Việt Nam

243 năm vì sức khỏe cộng đồng

Takeda là công ty dược phẩm sinh học được công nhận trên toàn cầu với sự hiện diện mạnh mẽ tại khoảng 80 quốc gia. Trên toàn cầu, "triết lý kinh doanh của Takeda" được áp dụng đồng nhất như một kim chỉ nam, với bộ quy tắc ứng xử cốt lõi theo thứ tự: Đặt bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu (Patient first); Xây dựng mối quan hệ tin cậy với mọi người (Trust); Nâng cao uy tín xã hội (Reputation) và Phát triển kinh doanh (Business). Theo đại diện Takeda, những giá trị này trường tồn xuyên suốt gần 243 năm thành lập và phát triển của Takeda, định hình bản sắc và hành động của doanh nghiệp.

Trong đó, triết lý kinh doanh "Đặt bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu" luôn được giữ vững, trở thành nền tảng để Takeda phát triển thành một tập đoàn hiện đại, tích hợp R&D, sản xuất và tiếp thị như hiện nay.

Tiếp nối triết lý đó, Takeda Việt Nam đã và đang nỗ lực mang đến các giải pháp nhằm xây dựng, mở rộng khả năng trong điều trị, nâng cao nhận thức cho bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ, cùng năng lực chẩn đoán các bệnh hiếm và ung thư. Đồng thời, Takeda cũng đang triển khai nhiều giải pháp mới để mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống của bệnh nhân. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành y tế, doanh nghiệp xây dựng một khuôn khổ hướng dẫn nhằm cải thiện khả năng tiếp cận bền vững với các loại thuốc tiên tiến, từ giai đoạn nhận thức đến chẩn đoán và hỗ trợ bệnh nhân liên tục.

Song song đó là tập trung nghiên cứu và phát triển vaccine sốt xuất huyết. Tháng 5.2024, vaccine sốt xuất huyết của Takeda đã chính thức được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết bền vững.

Một tổ chức đa dạng và hòa nhập để cùng phát triển

Từ nền tảng là một tập đoàn đa quốc gia với môi trường đa dạng và triết lý kinh doanh vững vàng được tiếp nối qua nhiều thế hệ, Takeda luôn xác định đội ngũ nhân viên là trụ cột quan trọng trong việc thực thi sứ mệnh của mình. Do vậy, kể từ khi thành lập, doanh nghiệp luôn nỗ lực mang lại những giá trị, trải nghiệm và môi trường tốt nhất để nhân viên hòa nhập và cùng phát triển.

Gia nhập đội ngũ Takeda Việt Nam từ đầu năm 2021, bác sĩ Thân Trọng Sơn - Giám đốc thông tin Y khoa Takeda, cho biết luôn được truyền cảm hứng bởi môi trường làm việc tại đây. Bác sĩ Sơn chia sẻ: "Tôi tự hào khi làm việc tại Takeda, nơi chúng tôi được truyền cảm hứng để tạo ra các giải pháp đổi mới nhằm cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và cộng đồng. Trong công việc, chúng tôi luôn được thúc đẩy bởi các chương trình mang lại giá trị khoa học cho các chuyên gia y tế; cùng với đó là việc hợp tác với các bên liên quan để cải thiện khả năng tiếp cận và chính sách chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm, ung thư".

Nhân viên Takeda luôn cảm thấy được truyền cảm hứng, không chỉ bởi nơi làm việc, mà còn từ các chương trình mang lại giá trị khoa học, có ý nghĩa cho xã hội

Ngoài ra, Takeda còn rất chú trọng đến điều kiện làm việc của nhân viên khi xây dựng văn phòng với không gian mở, thông minh, linh hoạt cùng các thiết kế lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa của Việt Nam và các quốc gia khác, qua đó mang lại sự thân quen, tạo cảm hứng cho các nhân viên làm việc, hiện thực hóa cam kết cải tiến nơi làm việc. Đặc biệt, Takeda còn quan tâm, chăm sóc phúc lợi toàn diện dành cho nhân viên ở mọi cấp độ. Sau dịch Covid-19, nhu cầu làm việc linh hoạt tăng cao, công ty đã tiên phong áp dụng chế độ làm việc kết hợp và nghỉ nửa ngày thứ Sáu, giúp nhân viên có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Ngoài ra, Takeda còn có các gói hỗ trợ nhân viên tự chăm sóc sức khỏe thể chất một cách linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của mỗi người.

Sau nhiều năm nỗ lực đầu tư vào con người, Takeda đã được ghi nhận qua các giải thưởng như "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022" và chứng nhận Great Place to Work Certification vào tháng 02/2024. Theo bà Hoàng Quỳnh, Giám đốc Nhân sự Takeda Việt Nam, Takeda luôn nỗ lực tạo ra môi trường giúp nhân viên có những trải nghiệm tốt, nơi nhân viên cảm thấy thoải mái, an toàn, được tôn trọng và tự do phát huy phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đại diện Takeda tại Việt Nam, bà Katharina cho biết: Là một doanh nghiệp có tính toàn cầu, có nguồn gốc từ truyền thống văn hóa Nhật Bản, Takeda tự hào kinh doanh một cách chính trực, luôn gắn liền với các giá trị cốt lõi, cam kết mang lại sức khỏe tốt hơn và tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng. Công ty đặt mục tiêu trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, đồng thời cam kết mang đến những giải pháp đột phá và xây dựng một đội ngũ nhân viên tài năng, nhằm đương đầu với những thách thức về sức khỏe mà cộng đồng đang gặp phải.