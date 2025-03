Đậu xe theo hướng dẫn của nhân viên quán ăn, bị phạt nguội phải làm sao?

Tôi đến quán ăn, nhân viên giữ xe hướng dẫn chỗ đậu xe, tôi làm theo. Tuy nhiên, sau đó, tôi mới phát hiện mình bị cảnh sát giao thông phạt nguội với lỗi đậu xe ở lòng đường. Tôi khá bức xúc về vụ này vì giờ đi đâu cũng phải đậu xe theo hướng dẫn của quán chứ không tự ý đậu theo ý mình.

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp trên, lẽ ra tôi phải làm gì để không bị phạt nguội? Làm theo hướng dẫn của nhân viên quán mà vẫn bị phạt nguội, tôi có được yêu cầu chủ quán bồi thường lại không?

Bạn đọc Nguyễn Hằng.

Luật sư tư vấn

Luật sư Trương Ngọc Liêu (Công ty luật TAT Law Firm) tư vấn, bạn được xác định là người trực tiếp điều khiển xe để đỗ (đậu) vào vị trí được nhân viên của quán hướng dẫn. Nhân viên của quán không phải là người điều khiển phương tiện.

Theo điều 18 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khi bạn dừng, đỗ xe trên đường phải tuân thủ các quy định như: phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện khác. Bạn không được dừng, đỗ xe trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật…

Luật sư Trương Ngọc Liêu (Công ty luật TAT Law Firm) tư vấn ẢNH: NVCC

Tại điều 11 luật Xử lý vi phạm hành chính, những trường hợp không xử phạt do vi phạm hành chính gồm: trong tình thế cấp thiết; do phòng vệ chính đáng; do sự kiện bất ngờ; do sự kiện bất khả kháng; không có năng lực trách nhiệm hành chính; chưa đủ tuổi bị xử phạt.

Như vậy, bạn bị cảnh sát giao thông phạt nguội với lỗi đỗ (đậu) xe trên lòng đường là có căn cứ, vì bạn chính là người thực hiện hành vi vi phạm. Việc bạn chỉ làm theo hướng dẫn của nhân viên quán, không thuộc trường hợp không bị xử phạt hành chính. Bởi nhân viên quán không phải là người điều khiển xe.

Nếu bạn thương lượng được để nhân viên hay chủ quán đồng ý đóng tiền phạt thay cho bạn thì quá tốt. Tuy nhiên, nếu họ không đồng ý thì việc bạn đi đòi họ bồi thường cũng là vấn đề gian nan. Bởi yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của bộ luật Dân sự phải đảm bảo 3 yếu tố:

Thứ nhất, có thiệt hại thực tế xảy ra. Yếu tố này có thể chứng minh được bằng biên lai đóng tiền phạt.

Thứ hai, có hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, ở trường hợp của bạn khá khó chứng minh. Lý do, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không quy định điều chỉnh về hành vi của người hướng dẫn mà chỉ quy định về hành vi của người trực tiếp điều khiển xe dừng, đỗ sai quy định.

Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả xảy ra. Đây cũng là một vấn đề khá khó, vì hậu quả bị phạt nguội là kết quả trực tiếp của hành vi đậu xe sai quy định, không phải là hậu quả trực tiếp của hành vi hướng dẫn đậu sai quy định.