Đau xót thiếu niên 16 tuổi đuối nước, tử vong dưới hồ tưới tiêu của gia đình

Ngày 25.6, đại diện UBND xã Thống Nhất, H.Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh 16 tuổi đuối nước, tử vong tại hồ nước tưới tiêu của gia đình.



Trước đó, chiều tối 24.6, người thân của gia đình em Trần Thế A. (16 tuổi, ở xã Thống Nhất) ra vườn cà phê của gia đình, khi đến hồ chứa nước để tưới tiêu của gia đình trong vườn thì bàng hoàng khi phát hiện em A. đang nổi dưới hồ nước tưới trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước.

Thấy vậy, người nhà đã nhảy xuống hồ đưa em A. lên bờ, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc H.G.

Nhận tin báo, Công an H.Bù Đăng phối hợp công an địa phương có mặt tại hiện trường điều tra sự việc. Bước đầu xác định, chiều 24.6, em A. đi ra hồ nước chơi, không may bị trượt chân ngã xuống nước. Do mực nước tại ao chứa nước cao khoảng 3 m, được lót bạt nên rất trơn, em A. lại không biết bơi nên bị đuối nước tử vong.

Ngày 25.6, chính quyền địa phương đã tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị đuối nước tử vong.