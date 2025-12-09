Dấu xưa quyền quý trong ngôi nhà cổ 131 năm của quan Đốc phủ sứ

Nhà cổ của Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Kiên, hiện tọa lạc trên đường Phan Chu Trinh, phường Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Kiên (1854 – 1914) là người miền Trung vào Nam bộ sinh sống và từng giữ chức Đốc phủ sứ, một quan chức lớn thời pháp thuộc. Ngôi nhà cổ được xây dựng vào những năm 1894, đến nay đã hơn 130 năm tuổi, đang thuộc sở hữu của gia đình anh Nguyễn Anh Kiệt, cháu đời thứ 5 của chủ nhân căn nhà.
Ngôi nhà được ông Nguyễn Văn Kiên xây dựng, tồn tại cho đến ngày nay với lối kiến trúc độc đáo, mang nét cổ kính trang nghiêm, thể hiện tính phóng khoáng trang nhã. Đây là lối kiến trúc giao thời giữa hai thế kỷ 19 - 20 của tầng lớp cư dân giàu có, quan lại ở miền Đông Nam bộ nói chung, Tây Ninh nói riêng.
Ngôi nhà rộng 12 m, dài 20 m, gồm một trệt và một gác lửng với nhiều gian phòng cho nhiều thế hệ sinh sống. Từng cột, kèo, vách, gác lửng cho đến bàn thờ được làm hoàn toàn bằng các loại gỗ quý.
Tổng thể căn nhà được xây theo kiểu rường Nam bộ nhưng có gác lửng. Cửa ra vào giang chính dù đã ngả màu theo năm tháng nhưng vẫn còn cứng cáp, khít từng khung gỗ ghép vào nhau. Ngay phía trên cửa là những bức phù điêu rồng bay, phượng múa, cây cỏ, hoa lá được chạm khắc thủ công một cách kỳ công, tinh xảo.
Hai bên ở gian chính còn có bàn thờ của các thế hệ đời sau. Ngoài ra còn có bộ ván ngựa dày 10 cm ở 2 bên, các bàn ghế nhỏ để tiếp khách, tủ thờ, tấm phản hay tranh liễu treo trên tường, thậm chí là những vật dụng hiện đại chỉ có thể thấy trong các gia đình khá giả thời Pháp xưa như máy hát đĩa bằng đồng, điện thoại quay số và máy đánh chữ kiểu cũ cũng vẫn còn được lưu giữ tại đây
ẢNH: PHẠM HỮU
Cầu thang gỗ, nơi dẫn lên gác lửng
ẢNH: PHẠM HỮU
