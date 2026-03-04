Đầu xuân, ưu tiên chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình

Đáp ứng nhu cầu đó, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu - Chubb Care Plus.

Chubb Care Plus có mức bảo vệ lên đến 13 tỉ đồng mỗi năm và dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 600 bệnh viện và phòng khám trong và ngoài nước. Sản phẩm được thiết kế với các chương trình bảo hiểm đa dạng, linh hoạt về quyền lợi và mức phí, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, phù hợp cho từng giai đoạn cuộc sống, từ trẻ em 1 tháng tuổi đến người cao tuổi, với độ tuổi tham gia lên đến 65 tuổi.

Các quyền lợi cốt lõi bao gồm: