Đầu xuân, ưu tiên chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình

Chubb Care Plus có mức bảo vệ lên đến 13 tỉ đồng mỗi năm và dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 600 bệnh viện và phòng khám trong và ngoài nước. Sản phẩm được thiết kế với các chương trình bảo hiểm đa dạng, linh hoạt về quyền lợi và mức phí, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, phù hợp cho từng giai đoạn cuộc sống, từ trẻ em 1 tháng tuổi đến người cao tuổi, với độ tuổi tham gia lên đến 65 tuổi.
Các quyền lợi cốt lõi bao gồm:
- Hệ thống quyền lợi đa dạng gồm điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa, cung cấp quyền lợi thai sản dành cho phụ nữ từ 18 - 45 tuổi.
- Nhân đôi số tiền bảo hiểm đối với ung thư và bốn bệnh hiểm nghèo phổ biến để chi trả các chi phí y tế thực tế phát sinh.
- Tự động tăng 10% mệnh giá bảo hiểm sau mỗi hai năm (tăng tối đa 3 lần).
- Chi trả cho các chi phí tư vấn dinh dưỡng và tâm lý xuyên suốt hành trình điều trị ung thư.
- Thiết kế sản phẩm linh hoạt với thời hạn bảo hiểm là một năm và được tái tục hằng năm.
