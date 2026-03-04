Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Đầu xuân, ưu tiên chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/03/2026 15:55 GMT+7

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, nhiều gia đình ưu tiên xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe ngay từ đầu năm, hướng đến việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo cân đối tài chính dài hạn.

Đáp ứng nhu cầu đó, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu - Chubb Care Plus.

Chubb Care Plus có mức bảo vệ lên đến 13 tỉ đồng mỗi năm và dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 600 bệnh viện và phòng khám trong và ngoài nước. Sản phẩm được thiết kế với các chương trình bảo hiểm đa dạng, linh hoạt về quyền lợi và mức phí, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, phù hợp cho từng giai đoạn cuộc sống, từ trẻ em 1 tháng tuổi đến người cao tuổi, với độ tuổi tham gia lên đến 65 tuổi.

Đầu xuân, ưu tiên chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình - Ảnh 1.

Các quyền lợi cốt lõi bao gồm:

  • Hệ thống quyền lợi đa dạng gồm điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa, cung cấp quyền lợi thai sản dành cho phụ nữ từ 18 - 45 tuổi.
  • Nhân đôi số tiền bảo hiểm đối với ung thư và bốn bệnh hiểm nghèo phổ biến để chi trả các chi phí y tế thực tế phát sinh.
  • Tự động tăng 10% mệnh giá bảo hiểm sau mỗi hai năm (tăng tối đa 3 lần).
  • Chi trả cho các chi phí tư vấn dinh dưỡng và tâm lý xuyên suốt hành trình điều trị ung thư.
  • Thiết kế sản phẩm linh hoạt với thời hạn bảo hiểm là một năm và được tái tục hằng năm.

Chăm sóc sức khỏe Chubb Life Việt Nam Chubb Care Plus ra mắt sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

