David Beckham bất ngờ xuất hiện trên sân tập Inter Miami, gặp những vị khách đặc biệt

"Thật tốt khi được trở lại Inter Miami", ông David Beckham viết dòng trạng thái trên mạng xã hội Instagram, kèm những hình ảnh gặp gỡ và nói chuyện thân mật với các danh thủ Busquets, Jordi Alba và Suarez. Trong khi, Messi vắng mặt do đang tập riêng để hồi phục chấn thương gân kheo chân phải.

David Beckham (phải) theo dõi buổi tập của Inter Miami cùng Busquets (trái) và Jordi Alba David Beckham/Instagram

David Beckham rất hạnh phúc mỗi khi trở lại CLB do mình làm chủ tịch và đồng sở hữu David Beckham/Instagram

Cựu danh thủ 48 tuổi người Anh nói chuyện thân mật với danh thủ Busquets David Beckham/Instagram

Việc trở lại Inter Miami thời điểm này của ông David Beckham được xem là hết sức cần thiết. Đội bóng do cựu danh thủ 48 tuổi người Anh này làm chủ tịch và đồng sở hữu vừa trải qua trận thua đậm nhất từ đầu mùa giải 2024, trước đối thủ New York Red Bulls với tỷ số 0-4 tại giải MLS. Trận tiếp theo, Inter Miami trở về sân nhà tiếp đón New York City FC lúc 6 giờ 30 ngày 31.1.

Ông David Beckham thời gian qua di chuyển khắp nơi, bên cạnh công việc cá nhân, còn đàm phán chiêu mộ thêm các ngôi sao mới cho Inter Miami để hoàn thiện đội hình. Bản hợp đồng mới nhất là chiêu mộ hậu vệ cánh phải Marcelo Weigandt từ Boca Juniors (Argentina) theo diện cho mượn.

Marcelo Weigandt đang hoàn tất các thủ tục cuối bao gồm giải quyết vấn đề thị thực, để có thể sớm thi đấu cho Inter Miami trong trận gặp New York City FC hoặc trận lượt đi vòng tứ kết giải CONCACAF Champions Cup gặp CLB Monterrey (Mexico) lúc 7 giờ, ngày 4.4.

David Beckham (giữa) tiếp đón các tay vợt Paula Badosa (trái) và Stefano Tsitsipas, cả 2 đều rất hâm mộ danh thủ Messi CLB Inter Miami

Trong lần trở lại Inter Miami và theo sát hành trình thi đấu đội bóng của mình, ông David Beckham còn tiếp các vị khách đặc biệt là các tay vợt Paula Badosa và Stefano Tsitsipas đang ở TP.Miami thi đấu giải Miami Open, đến tham quan đội bóng.

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports (Argentina): "Messi vẫn chưa chắc trở lại thi đấu ở trận Inter Miami gặp New York City FC (ngày 31.1). Đó là lý do vì sao danh thủ này vắng mặt trong buổi tập dù có sự trở lại của ông David Beckham. Ý tưởng tốt nhất và cả của ông David Beckham, đó là Messi sẽ trở lại thi đấu từ trận tứ kết giải CONCACAF Champions Cup gặp CLB Monterrey cũng trên sân nhà (ngày 4.4)".

Ông David Beckham đang đặt kỳ vọng lớn Messi sẽ giúp Inter Miami vô địch giải CONCACAF Champions Cup, qua đó giành quyền tham dự giải FIFA Club World Cup 2025 tạo một bước tiến rất lớn cho đội bóng do mình làm chủ tịch và đồng sở hữu.