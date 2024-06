David Beckham bị 'bóc trần' chuyện ngoại tình, trốn thuế

Tom Bower là cựu nhà báo người Anh và nhà sản xuất truyền hình của đài BBC. Ông được biết đến với các tác phẩm báo chí điều tra đình đám về cuộc đời các ngôi sao và thành viên hoàng gia.

The House of Beckham: Money, Sex and Power là cuốn sách mới nhất của tác giả 78 tuổi "bóc trần" sự thật về lối sống tình dục, tiền bạc và quyền lực của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì xứ sở sương mù - Victoria và David Beckham.

Cuốn sách mới của Tom Bower về gia đình nhà Beckham đang tạo nên cơn sốt MIRROR

Trước khi chính thức phát hành trên toàn cầu vào ngày 20.6, một vài chương đặc biệt trong cuốn sách này đã được Tom Bower "nhá hàng". Ông viết: "Victoria Beckham đã tát rất mạnh vào mặt David sau những cáo buộc anh ấy ngoại tình với trợ lý cũ. Cuộc sống của Victoria ở Madrid thật cô đơn và bất hạnh".

"Mặc dù cô ấy có mọi thứ mà tiền có thể mua được nhưng cô ấy vẫn bị cô lập. Vì có ít bạn nên cô không muốn học tiếng Tây Ban Nha. Chế độ ăn kiêng, tập thể dục nghiêm ngặt và hút thuốc liên tục phản ánh sự lo lắng của cô ấy", Tom Bower viết trong The House of Beckham: Money, Sex and Power.

David Beckham phủ nhận có quan hệ tình cảm với trợ lý cũ Rebecca Loos MIRROR

Năm 2003, cuộc hôn nhân của vợ chồng Beckham rạn nứt khi có thông tin David "léng phéng" với trợ lý riêng của mình - Rebecca Loos trong lúc đang chơi bóng tại Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid. Tuy nhiên, ngôi sao bóng đá 7X luôn phủ nhận các cáo buộc. Thời điểm đó, Victoria và David dường như "phớt lờ" mọi chuyện. Họ đặt thương hiệu Beckham lên hàng đầu, tiếp tục gây dựng sự nghiệp và kiếm được số tiền "khổng lồ" cũng như cùng nhau nuôi nấng 4 đứa con.

Thế giới gần như đã lãng quên vụ bê bối đó, cho đến khi đại gia đình nổi tiếng này kết hợp cùng Netflix để ra mắt bộ phim tài liệu nói về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ của David.



Tuy nhiên sóng gió giữa vợ chồng Beckham chưa dừng lại. Nhà văn Tom Bower khẳng định David và Victoria đã sống ly thân vào năm 2016. Cựu ngôi sao đội tuyển Anh thậm chí còn bị nghi ngờ đã cáo buộc vợ mình và đội ngũ PR của cô ấy tiến hành một cuộc chiến truyền thông để chống lại mình. Theo nội dung đề cập trong cuốn sách, cặp sao xa lạ đến mức hầu như không tương tác nói chuyện, thay vào đó chỉ duy trì "mối quan hệ kinh doanh xa cách".

Vợ chồng Beckham từng nhiều lần rơi vào khủng hoảng INSTAGRAM VICTORIABECKHAM

Không chỉ tiết lộ gây sốc về đời sống tình cảm của cặp vợ chồng đình đám, tác phẩm còn cho thấy sự "khôn khéo" của Beckham trong vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân. Tác giả Tom Bower tuyên bố cựu cầu thủ Manchester United bị ám ảnh bởi tiền, thường xuyên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia và cố tình "lách luật" để giảm thiểu việc phải trả thuế cho Vương quốc Anh một cách hợp pháp.

Theo đánh giá từ công chúng, nỗ lực phong tước hiệp sĩ của David Beckham do Hoàng gia Anh trao tặng có thể bị thất bại bởi cuốn sách điều tra các vấn đề liên quan đến thuế và đời sống ngoài sân cỏ của nam cầu thủ vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao.