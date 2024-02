David Beckham bị phản ứng vì chêm 'tiếng Mỹ' tại lễ trao giải Anh

David Beckham trên sân khấu lễ trao giải BAFTA GETTY

Hôm 18.2, David Beckham thu hút sự chú ý khi tham dự Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) lần thứ 77 diễn ra tại London (Anh). Theo The Sun, cựu danh thủ xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu hạng mục Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer (Tác phẩm đầu tay xuất sắc của biên kịch, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh). Trước khi người chiến thắng được công bố, ông xã của Victoria Beckham phát biểu: "Người ta nói rằng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Chà, điều đó có thể đúng trong football (chỉ "bóng đá" trong tiếng Anh) hay soccer (chỉ "bóng đá" trong tiếng Mỹ) nhưng điều đó không đúng với các nhà làm phim được đề cử cho hạng mục này. Họ đã làm đúng ngay lần đầu tiên".



Phần phát biểu ngắn này lập tức khiến David Beckham bị khán giả Anh phản ứng. Không ít ý kiến cho rằng cựu ngôi sao Manchester United không cần thiết phải dùng tận hai từ khác nhau để nhắc đến "bóng đá". Việc ông bố 4 con thêm từ "soccer" bị cho là một hành động nhằm "tâng bốc" người Mỹ: "David Beckham, đây là lễ trao giải điện ảnh của nước Anh, anh không cần dùng 'soccer' đâu", "Đừng nhắc tới 'soccer', David à. Bớt chiều chuộng người Mỹ lại"… Sở dĩ nhiều người phản ứng như vậy là vì David Beckham đang đồng sở hữu đội bóng đá Inter Miami (Mỹ) đồng thời anh từng có thời gian thi đấu cho đội L.A. Galaxy.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng đây không phải vấn đề đáng để tranh cãi và nhiều khán giả đang quá khắt khe, soi mói cách dùng từ của Beckham. Những người theo quan điểm kể trên giải thích rằng ngôi sao này vốn có nhiều người hâm mộ tại Mỹ và anh chỉ muốn thêm "soccer" để khán giả Mỹ hiểu rõ hơn về câu nói của mình.

David Beckham có dịp hội ngộ nhiều tên tuổi trong làng điện ảnh tại lễ trao giải INSTAGRAM NV

Bỏ qua những tranh cãi, David Beckham đã có một đêm đáng nhớ tại sự kiện khi anh được gặp gỡ Hoàng tử William cùng nhiều ngôi sao đình đám: Bradley Cooper, Emma Stone, Michael J Fox… Trên trang Instagram có hơn 87 triệu người theo dõi, cựu ngôi sao sân cỏ khoe nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên các nghệ sĩ và bày tỏ: "Tôi không thể tin được là mình đã được gặp Michael J Fox và cũng có chút choáng váng khi được gặp rất nhiều tên tuổi tài năng mà tôi đã theo dõi trên màn ảnh rộng nhân lễ trao giải BAFTA tối nay. Tôi rất vinh dự được trao giải Tác phẩm đầu tay xuất sắc của biên kịch, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh cho Savannah Leaf, Shirley O'Connor và Medb Riordan với Earth Mama. Cảm ơn quý vị".