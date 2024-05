David Beckham lo lắng thời hậu ‘cơn sốt vàng’ Messi: ‘Chuyện gì sẽ xảy ra?’

"Chúng ta phải tiếp tục tiến lên theo con đường này, bởi vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau khoảng 2 năm nữa? Rồi sau World Cup 2026, chuyện gì sẽ xảy ra?", David Beckham bày tỏ trong cuộc phỏng vấn riêng trên kênh CNBC (Mỹ) mới đây. Đó cũng là thời điểm hợp đồng của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối tháng 12.2025, theo xác nhận của giải MLS.

David Beckham tính toán xa hơn cho bóng đá Mỹ sau chiến tích đem Messi đến giải MLS REUTERS

"Messi đã mang đến một cuộc cách mạng ở giải MLS. Đây là một cơn sốt vàng thực sự. Không chỉ Inter Miami, tất cả các CLB ở Mỹ đều được hưởng lợi từ khi chúng tôi có Messi. Mỗi trận đấu ở sân khách, gặp bất cứ đội nào, trên sân nào và có sức chứa lớn bao nhiêu, tất cả đều chật kín người xem. Giá vé tăng kỷ lục, mọi thứ đều tăng theo.

Rõ ràng, chúng ta đã thu được lợi nhuận rất lớn từ tất cả những hiệu ứng của Messi mang lại. Tôi thích sự thực tế này, đây là điều tốt cho tất cả CLB. Thật vui khi thấy các CLB thu được nhiều lợi nhuận hơn từ các trận đấu, và dĩ nhiên là cả với chúng tôi nữa", David Beckham nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông chủ của Inter Miami đã bày tỏ sự lo lắng. "Trong 2 năm nữa, nếu chúng ta không chuẩn bị ngay từ bây giờ để tận dụng những gì đang có để tiếp tục phát triển giải đấu, đặc biệt là thời kỳ hậu Messi, mọi thứ rất dễ quay lại như trước đây. Đây là lúc các CLB ở MLS phải đưa về thêm những ngôi sao hàng đầu, những cầu thủ chất lượng và có sức hút để đưa giải đấu tiến xa hơn, không chỉ trông mong có mỗi Messi như hiện nay", David Beckham chia sẻ.

Messi còn hợp đồng với Inter Miami đến cuối tháng 12.2025 cùng tùy chọn gia hạn năm kế tiếp, theo nhà báo Fabrizio Romano - chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng. Tuy nhiên, danh thủ người Argentina là người quyết định có kích hoạt điều khoản gia hạn hay không.

Các trận đấu có Messi tại giải MLS liên tục thiết lập kỷ lục người xem CLB Inter Miami

Những điều này sẽ tùy thuộc vào lịch trình thi đấu của Messi sắp tới, bao gồm sự thành công hay không ở giải Copa America sắp tới và khả năng có dự World Cup 2026 hay không. Thậm chí, còn có khả năng danh thủ sắp bước sang tuổi 37 vào tháng 6 tới đây, sẽ xem xét khả năng giải nghệ nếu thi đấu không còn cảm hứng và sự đóng góp cho đồng đội được nữa.

"Messi còn có một lựa chọn khác và bất ngờ nữa, đó là có thể quay lại CLB khi xưa Newell's Old Boys thi đấu ở quê nhà Argentina, trước khi giải nghệ", tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết.

Messi (thứ 3 từ trái sang) và David Beckham CLB Inter Miami

"Điều chắc chắn là sẽ không còn có ai giống như Messi nữa. Chính David Beckham thừa hiểu sức hút của Messi với bóng đá Mỹ hiện nay còn lớn hơn so với thời của ông từng thi đấu cho CLB LA Galaxy. Do đó, một khi cơn sốt này qua đi và không còn ai đủ sức hút lôi kéo khán giả đến sân nữa, bóng đá Mỹ sẽ rất dễ quay lại thời kỳ ảm đạm trước đây", tờ AS đánh giá.

"Do đó, không phải ngẫu nhiên khi các CLB ở giải MLS đã nhìn ra vấn đề từ sự cảnh báo của David Beckham. Họ đang tìm cách chiêu mộ những cầu thủ tên tuổi lớn gia nhập từ mùa hè năm nay. Đó là Olivier Giroud (đã ký hợp đồng với Los Angeles FC), sắp tới sẽ là Marco Reus (từ CLB Borussia Dortmund) và Antoine Griezman (Atletico Madrid). Thậm chí viễn cảnh từ đầu năm 2025, giải MLS còn có thể sẽ đón thêm Kevin De Bruyne từ Man City, Sergio Ramos từ Sevilla hay Nacho và cả Luka Modric từ Real Madrid, những cầu thủ đã thể hiện ý định đến Mỹ thi đấu cho chặng cuối sự nghiệp thay vì chọn giải đấu ở Ả Rập Xê Út", tờ AS dự báo.