Davipharm thúc đẩy đổi mới trong phát triển thuốc

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Davipharm dự kiến đầu tư hơn 20 triệu USD cho các dự án R&D nhằm phát triển thuốc generic chất lượng cao và thuốc giá trị gia tăng bao gồm thuốc ung thư, mở rộng cung cấp cho thị trường quốc tế.

Hạng mục đầu tư cũng tập trung vào nâng cấp hạ tầng R&D cho sản phẩm hoạt tính cao (HP), tăng cường khả năng phân tích và ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu.

Ông Arunkumar Muthumala, Giám đốc R&D của Davipharm chia sẻ: "Đổi mới sáng tạo luôn là cốt lõi trong chiến lược R&D của chúng tôi. Thông qua cải tiến công thức, phân tích chuyên sâu và phát triển dựa trên công nghệ, Davipharm cung cấp những sản phẩm generic chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn đảm bảo chi phí hợp lý cho bệnh nhân Việt Nam và thế giới."

Nhà máy Davipharm tại TP.HCM (Bình Dương cũ)



Khoản đầu tư bao gồm cải tạo cơ sở nghiên cứu, đảm bảo an toàn cho phát triển công thức thuốc hoạt tính cao, nâng cấp trang thiết bị và hạ tầng phân tích, bào chế, giúp Davipharm tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đồng thời gia tăng hiệu quả phát triển sản phẩm mới.

Sau khi Adamed mua lại 70% cổ phần Davipharm năm 2017, hoàn tất sở hữu 100% năm 2023, công ty trải qua một giai đoạn chuyển đổi toàn diện. Davipharm hiện là một trong những khoản đầu tư tư nhân lớn nhất của Ba Lan tại Việt Nam, thuộc nhóm doanh nghiệp dược tăng trưởng nhanh nhất cả nước.

Từ năm 2021, Davipharm đạt chứng chỉ EU-GMP cho các sản phẩm không vô trùng (viên nén, viên nang cứng). Năm 2024, công ty trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được chứng nhận EU-GMP cho khu vực sản xuất thuốc hoạt tính cao (HP Zone) bao gồm thuốc ung thư , không chỉ cung cấp cho bệnh nhân Việt Nam mà còn cho phép xuất khẩu sang các nước đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao.

Bên trong khu vực HP Zone đạt chuẩn EU-GMP của Davipharm

Davipharm đặt mục tiêu tham vọng đến năm 2028 trở thành nhà sản xuất dược phẩm dẫn đầu tại Việt Nam và trung tâm xuất khẩu của Đông Nam Á. Mỗi năm, công ty dự kiến phát triển 12 sản phẩm mới phục vụ bệnh nhân Việt Nam và thị trường quốc tế.

Davipharm hướng tới trở thành trung tâm xuất khẩu dược phẩm của khu vực vào năm 2028

Lộ trình chinh phục thị trường của Davipharm gắn liền với chiến lược đáp ứng tiêu chuẩn của thế giới, hướng đến chứng nhận EAEU-GMP và SFDA-GMP để mở rộng thị trường sang châu Á, Trung Đông, Đông Âu.

Sự tập trung về chất lượng và tuân thủ quốc tế không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Davipharm, mà còn góp phần khẳng định uy tín của ngành dược trong nước với sản phẩm "Made in Vietnam" an toàn, hiệu quả, đáng tin cậy.