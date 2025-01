Đây chính là iPhone SE 4 khi ra ngoài đời thực?

Giống như các phiên bản tiền nhiệm, mẫu smartphone tầm trung sắp tới của Apple dự kiến mang tên iPhone SE 4 hoặc iPhone 16E đang được lên kế hoạch ra mắt vào khoảng nửa đầu năm nay. Sản phẩm này dự kiến sở hữu một thiết kế đầy quyến rũ khi mang đến những nét hiện đại nhưng vẫn đảm bảo mức giá tầm trung.

Mặt sau của iPhone SE 4 với cảm biến camera 48 MP khá lớn ẢNH: Sonny Dickson

Để giúp người tiêu dùng có cái nhìn gần gũi hơn về iPhone SE 4, chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đã công bố hình ảnh được cho là của sản phẩm, cho thấy một thiết kế hoàn toàn mới khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm. Mặt sau của thiết bị có hai tùy chọn màu sắc đen và trắng, với camera sau duy nhất được cho là cảm biến 48 MP, kết hợp với micro và đèn LED tạo nên diện mạo hiện đại và tối giản cho thiết bị.

iPhone SE 4 nói lời tạm biệt với Touch ID

Hình ảnh tiếp theo tiết lộ mặt bên của iPhone SE 4, với các nút điều chỉnh âm lượng, công tắc bật/tắt tiếng và khe cắm thẻ SIM vật lý. Mặc dù chưa có hình ảnh rõ nét về mặt trước nhưng thông tin rò rỉ cho biết Apple sẽ thay thế Touch ID bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID, đánh dấu một bước tiến lớn trong thiết kế của dòng iPhone SE.

Các nút ở mặt bên của iPhone SE 4 ẢNH: Sonny Dickson

iPhone SE 4 dự kiến sẽ trang bị màn hình LTPS OLED 6,1 inch và camera selfie TrueDepth 12 MP. Về hiệu năng, thiết bị này sẽ được trang bị chip A18 Plus hứa hẹn mang lại sức mạnh vượt trội so với các mẫu iPhone 15 và 15 Plus. Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể công bố iPhone SE 4 vào cuối tháng 4 và giữ giá dưới 500 USD nhờ vào việc sử dụng các linh kiện từ các mẫu trước và modem nội bộ - những yếu tố giúp công ty có thể cắt giảm chi phí sản xuất.