Đây chính là Manchester United tệ nhất lịch sử !

T HẾ NÀO LÀ THUA 7 TRONG 15 TRẬN ?

Tháng 2.1958, M.U trở thành nạn nhân của thảm họa nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao. Một thảm họa hàng không tại Munich (Đức) cướp đi mạng sống của hơn nửa đội hình chính, khi M.U đang trên đường trở về sau trận gặp Red Star Belgrade ở vòng tứ kết cúp C1 châu Âu. HLV phó Jimmy Murphy phải tạm dẫn dắt những gì còn lại của đội bóng, khi HLV trưởng Matt Busby còn đang chiến đấu với tử thần. Murphy gấp rút quy tụ những cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ, tuyển mộ cầu thủ nghiệp dư, cựu cầu thủ… để rút cuộc thì M.U vẫn thắng lợi trong cuộc chiến quan trọng nhất lúc ấy: đội bóng không bị… giải tán như tin đồn. M.U thua 7 trong 15 trận, trong hoàn cảnh vừa nêu.

HLV Amorim mãi loay hoay với M.U, chưa tìm ra lối thoát ẢNH: REUTERS

Mãi đến tận bây giờ, M.U mới lại thua 7 trong 15 trận, kể từ khi Ruben Amorim tiếp quản ghế HLV trưởng do Erik Ten Hag để lại. Nói thế để thấy, sự lụn bại kỳ lạ của M.U trong mùa bóng này là "kinh hoàng" như thế nào. Ông Amorim phát biểu sau trận thua Brighton 1-3 ngay tại Old Trafford ở vòng đấu cuối tuần qua: "Chúng tôi phải hiểu rõ rằng chúng tôi đang vượt qua mọi kỷ lục về sự tồi tệ".

Đấy đã là trận thua thứ 6 tại sân nhà của M.U ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đâu là lần gần đây nhất M.U thua 6 trong 12 trận sân nhà đầu tiên ở giải VĐQG? Xin thưa: không có, vì đây chính là lần đầu. Nói đúng hơn, quả cũng từng có chuyện này. Nhưng đấy là mùa bóng 1893 - 1894, tức hơn 130 năm trước. Khi ấy, cái tên Manchester United còn chưa ra đời. Đấy là đội Newton Heath, chơi bóng tại sân Bank Street.

Trận M.U - Brighton vừa qua là dịp cực hiếm (nếu không muốn nói là lần đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao) mà cả 4 cú sút đúng hướng khung thành của đôi bên đều thành bàn. Có hai kết luận. Thứ nhất, 3 cú sút thành bàn của Brighton nói lên mức độ dễ dàng khi người ta muốn ghi bàn vào lưới M.U trong những ngày này. Thứ hai, bàn duy nhất của Bruno Fernandes cho M.U chỉ là quả phạt đền. Đây là lần đầu tiên trong 9 năm, M.U không sút được quả nào đúng hướng khung thành từ tình huống mở!

V ÙNG VẪY CHỐNG XUỐNG HẠNG

Amorim nói từ tháng trước, khi M.U thua 4 trận liên tiếp (trước Tottenham, Bournemouth, Wolverhampton, Newcastle): "Chúng tôi phải tập trung chiến đấu chống rớt hạng".

Quả đúng như vậy, dù M.U vẫn đang đứng trên 5 bậc và hơn 10 điểm so với nhóm rớt hạng. Đấy dĩ nhiên là khoảng cách an toàn, trong hoàn cảnh bình thường. Ai cũng biết: đây là một M.U quá bất thường, nên điều gì cũng có thể xảy ra. Brighton không có phong độ tốt. Họ chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh trước khi làm khách tại Old Trafford. Vậy mà khi Brighton thắng 3-1, chẳng ai cho rằng đấy là kết quả bất ngờ.

Năm đối thủ tiếp theo của M.U ở giải Ngoại hạng đều là các đội đứng ở vị trí số 10 trở xuống trong bảng xếp hạng. Đáng lẽ đó phải là chi tiết để giới hâm mộ M.U thở phào nhẹ nhõm, vì trên nguyên tắc thì gặp đối thủ yếu sẽ dễ có điểm. Trớ trêu thay, đó cũng chính là chi tiết để giới quan sát cho rằng M.U sẽ phải chiến đấu khó khăn trước nguy cơ rớt hạng. Đã bảo, đây không còn là M.U bình thường, hoàn cảnh kỳ lạ của họ cũng không bình thường chút nào. Mỗi khi M.U ra sân thì không thể dự đoán bằng những lập luận chuyên môn bình thường nữa.

Lý lẽ nào để phân tích một M.U vừa loại Arsenal ở cúp FA, hòa Liverpool, thắng Manchester City lại thua Bournemouth, Wolverhampton, Brighton…? Mọi kết quả đều có thể xảy ra. Khác biệt là ở chỗ: nếu M.U thua các đội bóng phía dưới thì nguy cơ rơi vào nhóm rớt hạng cao hơn là khi M.U chỉ thua các đội phía trên. Đây chắc chắn là một M.U điên rồ nhất từng tồn tại.