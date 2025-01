'Đây là chuyến tàu đi Suối Tiên, ga tiếp theo...': Giọng nói trên metro là của ai?

Gần 2 năm kể từ ngày thu âm thì gần đây MC Đỗ Phương Thảo mới được nghe lại giọng đọc của mình khi được phát chính thức tại các nhà ga, chuyến tàu của tuyến metro số 1.

Những ngày qua, khi đến các nhà ga, trên chuyến tàu của tuyến metro số 1, hành khách lại nghe từ loa phát thanh một giọng đọc thông báo về an toàn, hướng dẫn hành trình đi lại. Giọng đọc này nếu để ý kỹ, khi nghe qua hành khách đi tàu vừa thấy lạ mà… quen.

Đó là giọng đọc của MC Đỗ Phương Thảo, hiện đang là người dẫn chương trình, từng đóng quảng cáo, đọc lời bình, tổng đài… cho các thương hiệu nổi tiếng như: Unilever, Mobifone, VietNam Airlines, Transimex…

Bất ngờ vì được chọn giọng đọc cho metro số 1

Nhớ lại những ngày đầu năm 2023, để trở thành giọng đọc chính thức cho tuyến metro số 1 với MC Phương Thảo là một cơ duyên. Lần đó, cô bất ngờ khi được một đơn vị liên hệ, nhờ đọc bản thử tiếng Việt – Anh để đối tác Nhật bản lựa chọn giọng đọc thông báo cho tuyến metro số 1 khi đi vào hoạt động.

Yêu cầu của đối tác Nhật là tìm một giọng đọc chuẩn, mang âm hưởng tươi sáng, to, rõ, không quá luyến láy, phát âm chuẩn cả tiếng Việt lẫn Anh và nhất là thể hiện tinh thần mến khách của người Sài Gòn.

MC Đỗ Phương Thảo chính là người đọc các hướng dẫn ở ga metro số 1 Ảnh: NVCC

Sau một tuần tập luyện, đọc và gởi bản thu âm thì Thảo được khách hàng chọn làm giọng nói đại diện và tiến hành gởi kịch bản chi tiết để chuẩn bị. Ngày nhận việc đọc cho tuyến metro đầu tiên của TP.HCM, cảm xúc của cô rất háo hức và có phần tự hào bởi được góp giọng vào một công trình mà người dân thành phố phải chờ đợi đến 17 năm.

"Tuy nhiên, áp lực với tôi cũng rất lớn vì không biết khi thu thực tế giọng của mình có đáp ứng được yêu cầu của khách hàng không. Giọng đọc khi phát sóng có nhận được tình cảm của các hành khách đến ga metro ra sao, nên tôi lo lắng lắm. Đến ngày thu âm, tôi càng áp lực hơn vì phải thu từng đoạn ngắn để đối tác Nhật Bản phê duyệt mới được thông qua", Thảo chia sẻ.

Đến khi cô nghe đối tác nói lại: "Sếp người Nhật không hiểu tiếng Việt nhưng khi duyệt bản thu âm thì thích lắm, rõ ràng, tươi sáng và nghe rất thân thiện". Do đó, khi nghe được phản hồi này cô cảm thấy rất vui và mong chờ ngày giọng đọc của mình được đưa vào sử dụng.

Đi metro sẽ nghe: "Đề nghị quý khách sẵn sàng để lên tàu"

Thảo cho biết, các tuyến nội dung trong kịch bản đọc khá nhiều và chi tiết, có những nội dung đọc thành đoạn như: "Đoàn tàu đi ga Bến Thành (Suối Tiên) đang tiến về ke ga 1. Đề nghị quý khách sẵn sàng để lên tàu và xin chú ý khoảng cách giữa tàu và ke ga". Chưa kể, sau đó Thảo đọc tiếng Việt rồi lại chuyển sang tiếng Anh: "The train to Ben Thanh Station is arriving at platform 1. Passengers please get ready for boarding and mind the gap between the train and platform".

Hay các nội dung thông báo khác Thảo phải đọc rời để ghép như: ga Bến Thành, An Phú, Tân Cảng…, ke ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… và nhiều nội dung khác như thông báo an toàn, di chuyển hoặc ngừng lên tàu.

Theo Thảo, đặc trưng thông báo cho phương tiện công cộng là giữ tốc độ đọc chậm rãi, to, rõ, không được dính chữ, dễ nghe, đọc nhấn vào các động từ để hành khách dễ chú ý.

MC Phương Thảo cho biết để được chọn đọc cho metro số 1 phải thể hiện tinh thần mến khách của người Sài Gòn

MC Phương Thảo chia sẻ về giọng đọc chính ở metro

Trước khi tiến hành thu âm chính thức, Thảo phải tham khảo khá nhiều các clip đọc metro tại nhiều nước, để làm sao lựa chọn phong cách đọc cho phù hợp với người Việt. Đọc lại nhiều lần, kiểm tra tiếng Anh và Việt để thuận miệng, không bị vấp các từ mới hoặc ít đọc. Sau đó sẽ ngắt tăng các câu dài để phân bổ hơi, thu âm mẫu để kiểm tra tốc độ và lực khi đọc.

Đối với tiếng Anh, nữ MC phải đọc riêng các từ để kiểm tra trọng âm, âm kết và kiểm soát ngữ điệu. Khi thu âm thực tế vì vừa đọc vừa chuyển các tập tin để duyệt nên tốn khá nhiều thời gian, cả ngày Thảo mới hoàn công việc tại phòng thu.

Từng đọc quảng cáo cho các tổng đài, hãng hàng không thì theo Thảo về cơ bản, phong cách đọc cho metro lần này khá giống nhau bởi phải đảm bảo tốc độ vừa phải, phát âm to, rõ.

"Nhưng riêng cá nhân tôi có chút xử lý khác biệt về phong cách đọc như khi đọc thông báo cho metro thì sẽ cố gắng tiết chế cảm xúc hơn để đảm bảo giọng đọc có sắc thái tươi sáng, thân thiện nhưng không bị "làm quá cảm xúc". Đồng thời, khi đọc cho hãng hàng không sẽ luôn giữ khuôn miệng cười, đẩy lực vào từng âm nhưng kết nối các âm tiết để tạo cảm giác ấm áp, hiếu khách và sang trọng.

Phương Thảo cảm thấy hạnh phúc khi là người đầu tiên được góp giọng tại tuyến metro đầu tiên của TP.HCM

"Khi thu âm xong được đối tác Nhật khen giọng đẹp và chuyên nghiệp nên tôi vui lắm, tâm trạng rất háo hức để được nghe giọng thu thành phẩm, và mong chờ giọng đọc của mình được sử dụng vào thực tế", Thảo cho biết và nói thêm có lúc trở nên thất vọng vì gần 2 năm, kể từ ngày thu âm vào tháng 1.2023, metro số 1 vẫn chưa hoạt động nên bản thân có chút tiếc nuối và cho rằng: "Thời gian lâu quá chắc đối tác không còn giữ tư liệu thu âm mà có thể đã chọn người khác thay thế".

Đến ngày tuyến metro số 1 bắt đầu cho người dân trải nghiệm thử, Thảo không ngần ngại đăng ký tham gia. Những bước chân đầu tiên bước xuống nhà ga ngầm, bên tai Thảo vang lên âm thanh quen thuộc trên loa phát thanh bằng chính giọng đọc của mình. Đến lúc này nữ MC mới thật sự vỡ òa cảm xúc.

"Bởi khi nghe được giọng của mình được phát tại các trạm, ga khiến bản thân vô cùng bất ngờ, hạnh phúc và tự hào. Cảm thấy thật may mắn khi được góp giọng tại một công trình mang dấu ấn chuyển mình của của thành phố", Phương Thảo bày tỏ cảm xúc.